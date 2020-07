Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl vom Balkon aus beobachtet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am Mittwoch, 22.07.2020, an der Rohrteichstraße/ Karlstraße, Taschendiebe in Aktion.

Ein 48-jähriger Bielefelder befand sich gegen 11:50 Uhr auf dem Balkon seiner Wohnung an der Rohrteichstraße, als ihm Taschendiebe auf der Straße auffielen. Er beobachtete zwei Frauen, die eine ältere Dame ansprachen. Während die Frauen die Dame ablenkten, griff ein Mann in die Tasche der Abgelenkten und entwendete daraus das Portemonnaie. Die Täter flüchteten in Richtung Niederwall. Das Opfer, dem der Diebstahl unbemerkt geblieben war, ging weiter in Richtung Teutoburger Straße.

Das südosteuropäisch aussehende Diebes-Trio trug während der Tat einen Mundschutz, den sie nach der Tat abnahmen.

Der männliche, circa 40 Jahre alte, Täter war mit einem blauen Hemd und schwarzer Hose bekleidet und trug eine Umhängetasche. Eine der weiblichen Täterinnen, circa 40 Jahre alt, trug lange dunkle Haare zum Zopf gebunden und war mit einem hellen Oberteil und weißen Schuhen bekleidet. Die Zweite, circa 20 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung mit weißen Schuhen.

Das Opfer und Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14, unter 0521-545-0, zu wenden.

