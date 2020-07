Polizei Bielefeld

POL-BI: Autotransporter in Schlangenlinie über die Autobahn

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 33 - Paderborn - Autofahrer meldeten der Polizei am Mittwoch, 22.07.2020, einen litauischen Sattelzug, der in Schlangenlinie auf der A 33 in Richtung Brilon unterwegs war.

Autobahnpolizisten stoppten den 44-jährigen litauischen Fahrer des Autotransporters gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz Hövelsenne. Ein Alkoholvortest zeigte einen deutlich erhöhten Promillewert, so dass der Sattelzug auf dem Parkplatz stehen blieb und der Fahrer zur Autobahnpolizeiwache gefahren wurde. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Den Führerschein des 44-Jährigen stellten die Beamten sicher. Sie verboten ihm das Fahren mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen in der Bundesrepublik. Die Sicherheitsleistung für das Autofahren unter Alkoholeinfluss wurde auf 900 Euro festgelegt. Der Halter des Autotransporters entsandte eine andere Person zur Polizeiwache, um die Autoschlüssel des Lkw abzuholen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell