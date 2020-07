Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rettungseinsatz anlässlich gestürzter Mountainbikerin (ZAK)

Reutlingen (ots)

Hechingen/Albstadt (ZAK): Gestürzte Mountainbikerin - Großaufgebot von Rettungskräften

Zu einem Großaufgebot von Kräften der Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei ist es am Sonntagnachmittag in Albstadt gekommen. Gegen 12.45 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass eine Mountainbikerin an einem Traufgang nahe Zitterhof abgestürzt sei. Die schwerstverletzte 63-jährige Radfahrerin konnte unter schwierigen Bedingungen in dem steilen Gelände gefunden und von der Bergwacht geborgen werden. Die Frau, die einen Helm trug, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde vom Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

