Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten;Schlägerei

Reutlingen (ots)

Grabenstetten (RT): Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrzeug (Zeugenaufruf)

Auf der Landesstraße 211, zwischen Bad Urach und Grabenstetten, ist es am Samstag gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein 58-jähriger Fahrer befuhr mit seinem BMW die Landesstraße in Richtung Bad Urach. Auf Höhe der Falkensteiner Höhle kam ihm auf seiner Fahrspur ein PKW entgegen, welcher gerade dabei gewesen ist ein anderes Fahrzeug zu überholen. Der BMW Fahrer versuchte auszuweichen, geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Hierbei entstand ein Sachschaden an dem BMW in Höhe von 2.000 Euro. Zwischen den beiden Fahrzeugen ist es zu keinem Kontakt gekommen. Der BMW Fahrer und seine 51-jährige Beifahrerin konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem entgegenkommenden, überholenden Fahrzeug vermutlich um eine rote Mercedes-Benz A-Klasse, an welcher ein Kennzeichen des Landkreises Reutlingen (RT) angebracht war. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Metzingen unter 07123/9240 zu melden.

Metzingen (RT) - Vorfahrtsverletzung mit mehreren verletzten Personen

Im Kreuzungsbereich Auchtertstraße / Paul-Lechler-Straße, ist es am Samstag gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen gekommen. Eine 72-jährige Fahrerin eines PKW Kia befuhr die Paul-Lechler-Straße in Fahrtrichtung Auchtertstraße. Im Kreuzungsbereich beider Straßen missachtete sie die Vorfahrt eines 25-jährigen, auf der Auchtertstraße ordnungsgemäß fahrenden, Audi Fahrers und kollidierte mit diesem. Der Audi wurde in der Folge gegen einen, ebenfalls ordnungsgemäß auf der Auchtertstraße fahrenden PKW Nissan, eines 67-jährigen Fahrers, geschoben. Die Fahrerin des Kia und die 65-jährige Beifahrerin des Nissan zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden noch an der Unfallstelle ambulant versorgt. Der Fahrer des Audi, sowie seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 47 und 21 Jahren wurden schwer verletzt. Das drei Wochen alte Baby der 21-jährigen Mitfahrerin, welches sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurde leicht verletzt. Alle Insassen des Audis wurden in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Der Rettungsdienst war insgesamt mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, sowie einem Organisationsleiter des Rettungsdienstes vor Ort. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Während der Bergung der Fahrzeuge musste die Auchtertstraße zeitweise voll gesperrt werden.

Hayingen (RT): Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad

Am Samstag gegen 20 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 249, zwischen Hayingen und Oberwilzingen gekommen. Eine 19-jährige Opelfahrerin wollte von dem Parkplatz, welcher sich mittig zwischen den beiden Ortschaften direkt an der Landesstraße befindet, auf diese einfahren. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie einen 58-jährigen Fahrer mit seinem Motorrad der Marke Honda, welcher aus Richtung Oberwilzingen herannahte. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein und versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er prallte gegen den PKW und wurde hierbei leicht verletzt, wobei die Anfahrt eines Rettungswagens nicht von Nöten war. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

Wendlingen (ES): Auf Fahrbahnmarkierung ausgerutscht

Am Freitagnachmittag, um 15.30 Uhr, ist es auf der B 313 in Fahrtrichtung Nürtingen zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Eine 22-Jährige fuhr mit ihrem Kraftrad der Marke Suzuki von der A 8 aus Richtung Ulm kommend auf die B 313 in Richtung Nürtingen. Beim Beschleunigen rutschte sie auf einer Fahrbahnmarkierung aus und verlor die Kontrolle über ihr Motorrad. In der Folge geriet sie zunächst über den rechten auf den linken Fahrstreifen der B 313, wo sie mit einem dort fahrenden PKW VW eines 61-Jährigen kollidierte und schließlich zu Fall kam. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Deizisau/Altbach (ES): Ladung verloren

Vermutlich aufgrund unsachgemäßer Ladungssicherung hat ein 37-jähriger Führer eines LKW der Marke Daimler-Benz am Samstagabend, um 19.45 Uhr, auf der Altbacher Hochbrücke einen Teil seiner Kiesladung verloren. Teilweise fielen die Steine von der Brücke auf die B 10, sodass drei auf der B 10 fahrende Fahrzeuge beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zur Fahrbahnreinigung war die Feuerwehr Deizisau mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrbahn musste zeitweise in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Tübingen (TÜ): Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter zwischen 22.00 und 08.30 Uhr mindestens vier geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die in der Weberstraße geparkten PKW wurden teils erheblich zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Kusterdingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag um 16.05 Uhr ereignet hat. Ein 39-jähriger Lenker eines Seat befuhr den landwirtschaftlichen Planweg aus Richtung der dortigen Biogasanlage kommend in Richtung Wankheim. An der dortigen Planwegkreuzung missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Kusterdingen/B 28 kommenden 44-jährigen Lenker eines Quads der Marke Kymco. Der Quadlenker konnte trotz einer eingeleiteten Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Tübingen (TÜ): Nach Schlägen verletzt

Bislang unklar ist der Grund einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich in der Nacht auf Sonntag in der Uhlandstraße vor Hausnummer zwei zugetragen hat. Eine Streife des Polizeireviers Tübingen stellte um 02.54 Uhr eine am Boden liegende Person fest. Zeitgleich gingen mehrere Personen in Richtung Anlagensee flüchtig. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifen beteiligt waren, konnten drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Männer aus Mössingen im Alter von 24, 22 und 21 Jahren. Sie wurden im Anschluss an die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen. Das Opfer wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Rilling, Telefon 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell