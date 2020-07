POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Dieseldiebstahl

Polizeipräsidium Reutlingen

Vorrang missachtet

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag an der Einmündung Markwiesenstraße und Justus-von-Liebig-Straße ereignet hat. Ein 58-Jähriger wollte mit seiner Mercedes E-Klasse vom Parkplatz eines Baumarktes nach rechts in die Markwiesenstraße einfahren. Dabei übersah er den Porsche eines 43-Jährigen, der unmittelbar zuvor von der Justus-von-Liebig-Straße herkommend nach links abgebogen war. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Porsche-Fahrer leicht verletzt. (cw)

Gomadingen (RT): Biker und Sozia schwer verletzt

Am Freitagnachmittag hat sich auf der L 230 zwischen Gomadingen und Offenhausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 57-jähriger Motorradfahrer und seine 47 Jahre alte Sozia wurden dabei schwer verletzt. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge setzte der Biker auf dem Weg nach Gomadingen gegen 14.45 Uhr zum Überholen eines Peugeot-Transporters an, vor dem wiederum ein Lkw fuhr. Als der 53-jährige Transporter-Lenker seinerseits zum Überholen des Lkw ausscherte, wich der Motorradfahrer nach links aus, worauf die Maschine von der Straße abkam. Dort kamen beide Personen zu Fall. Zu einem Zusammenprall zwischen dem Zweirad und dem Peugeot war es offenbar nicht gekommen. Der 57-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Zum Transport seiner Mitfahrerin kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Nach dem Unfall musste die Landesstraße voll gesperrt werden. Kurz vor 16 Uhr konnte der Verkehr wieder halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden an der BMW, die abgeschleppt wurde, beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. Die Unfallaufnahme dauert aktuell (Stand 16.45 Uhr) noch an. (mr)

Plochingen (ES): Überholverbot missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer ist es am Freitagvormittag in Plochingen gekommen. Der 30 Jahre alte Biker fuhr kurz vor neun Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Dabei überholte er trotz Überholverbots einen Kleinwagen und musste aufgrund Gegenverkehrs zwischen diesem und einem VW Eos einer 65-Jährigen wieder nach rechts einscheren. Die VW-Lenkerin hatte jedoch wegen einer Kehrmaschine abgebremst, worauf der Motorradfahrer mit seiner Yamaha ins Heck des VW krachte und zu Fall kam. Hierbei zog er sich den derzeitigen Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Gestürzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf zirka 6.000 Euro, wobei am Zweirad wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 58-Jährige BMW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag an der Kreuzung Lindenstraße / Tübinger Straße (B27) ereignet hat. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot Transporter gegen zehn Uhr die Lindenstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Tübinger Straße in Richtung Tübingen einfahren. An der dortigen Stopp-Stelle missachtete er die Vorfahrt der BMW-Fahrerin, die von der Nonnengasse herkommend, über die Bundesstraße in die Lindenstraße einfahren wollte, wodurch es zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte die 58-Jährige nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der BMW und der Peugeot waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Mehrere hundert Liter Diesel gestohlen

Etwa 600 Liter Diesel haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem auf einem Gelände in der Straße Schrötenen geparkten Lkw gestohlen. Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitagvormittag, 11.15 Uhr, beschädigten die Diebe den Tank des Fahrzeugs und schlauchten den Kraftstoff ab. Neben dem Schaden für den gestohlenen Diesel kommen noch die Kosten für den beschädigten Kraftstofftank hinzu, der noch einmal mit etwa 1.000 Euro zu Buche schlägt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein gestürzter Motorradfahrer ist am Freitagmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der 58-Jährige war gegen 12.45 Uhr mit seiner Triumph auf der K 7101 zwischen Truchtelfingen und Bitz alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Hierbei zog er sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Seine Maschine, an der Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Versorgung des Verletzten sowie der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis zirka 13.50 Uhr voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (mr)

