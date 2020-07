POL-RT: Verkehrsunfälle; Bei Streit verletzt

Polizeipräsidium Reutlingen

Sonnenbühl (RT): Vorfahrt missachtet

Mehrere Verletzte und ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag an der Einmündung L 382/ K 6767 ereignet hat. Kurz vor elf Uhr war die 43-jährige Lenkerin eines Mitsubishi Space Star auf der K 6767 in Richtung L 382 unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Undingen fahrenden 34-Jährigen in einem Mercedes Vito und bog nach links ab. Durch die anschließende Kollision wurde der Mitsubishi in den gegenüberliegenden Straßengraben abgewiesen und kam an einem Hinweisschild zum Stehen. Die 43-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Ihr fünfjähriger, im Auto mitfahrender Sohn blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der 34-jährige Vito-Fahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge ebenfalls unverletzt. Seine 33 Jahre alte Beifahrerin wurde, wie drei Kinder, die sich zur Unfallzeit im Fond des Fahrzeugs befunden hatten, vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Die L 382 musste für Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme bis etwa 13 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten im Einsatz. (rn)

Esslingen (ES): Fußgängerin nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich eine Fußgängerin am Donnerstagnachmittag zugezogen, als sie von einem Lkw angefahren wurde. Die 44-Jährige war kurz nach 12.30 Uhr zu Fuß in der Ladezone eines Einkaufscenters in der Weilstraße unterwegs, als sie von einem rückwärtsfahrenden Lkw erfasst wurde und unter den Lkw geriet. Der 49-jährige Fahrer des Lkw wurde erst durch die Schreie der Frau aufmerksam und hielt an. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Verkehrspolizei hat unter Hinzuziehung eines Sachverständigen die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Esslingen (ES): Bei Streit verletzt

In einer städtischen Unterkunft im Rohrackerweg in Berkheim sind am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren aneinandergeraten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwickelte sich aus einem anfänglichen, verbalen Streit eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 38-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn wenig später zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Gegen seinen Kontrahenten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum Auslöser des Streits dauern an. (mr)

Rottenburg (TÜ): Unfall beim Abbiegen

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Autofahrer und einem Gesamtschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro hat sich am Donnerstagmittag in Wurmlingen ereignet. Gegen 12.10 Uhr befuhr ein 55-jähriger Citroen-Lenker die Unterjesinger Straße in Richtung Wendelsheim und wollte nach links in die Hegelstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 62-Jährigen, wobei sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen musste jedoch nicht angefordert werden. Beide Pkw wurden abgeschleppt. (mr)

