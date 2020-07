Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Exhibitionist aufgetreten; In Kindergarten eingebrochen; Erfolgreiche Vermisstensuche; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Sturz in Linienbus (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Dienstag, 30.06.2020, in einem Bus der Linie 6 in der Gartenstraße ereignet hat, sucht die Polizei. Eine 71-jährige Frau bestieg um 10.47 Uhr den Linienbus an der Bushaltestelle Garten-Planie. Als der Bus anfuhr, stürzte zunächst eine bislang unbekannte Frau. Beim erneuten, offenbar ruckartigen Anfahren des Busses, stürzte die 71-Jährige. Bei beiden Frauen erkundigte sich der Busfahrer, ob sie den Rettungsdienst benötigen würden, was diese verneinten. Die 71-Jährige, die an der nächsten Haltestelle den Bus verließ und sich in ärztliche Betreuung begab, hatte sich bei dem Sturz jedoch so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie operiert und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Weitere Insassen des Busses, insbesondere die ebenfalls gestürzte Frau, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (sm)

Reutlingen (RT): Mutmaßlicher Exhibitionist dingfest gemacht

Einem mutmaßlichen Exhibitionisten sind Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Mittwochnachmittag habhaft geworden. Dem 41-Jährigen wird vorgeworfen, sich gegen 17.15 Uhr in einem Gebüsch in der Emil-Adolff-Straße entkleidet und anschließend selbst befriedigt zu haben. Dabei wurde er von vier Jugendlichen erkannt. Die zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizisten trafen den Tatverdächtigen noch vor Ort an. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Nach Vorfahrtsmissachtung abgeschleppt

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der B 28 ereignet hat, musste eines der beteiligten Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Gegen 10.50 Uhr war eine 18-Jährige mit einem Nissan Qashqai auf der Uracher Straße von Metzingen-Neuhausen herkommend unterwegs und wollte auf die Bundesstraße in Richtung Bad Urach auffahren. Dabei kollidierte ihr Wagen mit dem von links kommenden und bevorrechtigten Chrysler eines 63 Jahre alten Mannes. Dieser hatte noch versucht, einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu verhindern. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 13.500 Euro. Der Nissan wurde zudem abgeschleppt. (mr)

Trochtelfingen (RT): Von Insekt gestochen

Ein Insektenstich hat am Mittwochmittag auf der Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet Haid zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Ein 42-Jähriger war gegen zwölf Uhr mit seinem Mercedes Lkw auf der Zufahrtsstraße vom Gewerbepark herkommend in Richtung Bundesstraße unterwegs, als er plötzlich von einer Wespe oder Biene in den Arm gestochen wurde. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein tonnenschweres Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Betonpfosten. Dabei wurde der Unterboden des Lkw so schwer beschädigt, dass das Fahrzeug anschließend nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war der Bauhof im Einsatz. Der entstandene Sachschaden fiel mit geschätzten 31.000 Euro beträchtlich aus. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Einbruch in Kindergarten

Ungebetenen Besuch hat eine Kindertagesstätte in der Lichtensteinstraße in der Nacht zum Dienstag bekommen. Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, sechs Uhr, hebelte ein Unbekannter die Terrassentür auf und machte sich im Inneren auf die Suche nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Allerdings hinterließ der Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Heftig aufgefahren

Zwei zum Glück nur leicht Verletzte und zwei Mal wirtschaftlicher Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung Hochwiesenstraße / Hohes Gestade ereignet hat. Ein 71-Jähriger befuhr gegen 13 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Hochwiesenstraße in Richtung Oberensingen. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 25-Jährige mit ihrem Renault Twingo verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Ford so heftig ins Heck des Renault, das dieser noch auf einen davor stehenden BMW Mini eines 18-Jährigen aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die Fahrerin des Renault und der Fahrer des Mini leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. An den beiden bereits älteren Fahrzeugen, dem Ford und dem Renault, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten nachfolgend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Plochingen (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einem vermissten Senioren am frühen Donnerstagmorgen in Plochingen gefunden. Kurz nach vier Uhr war die Polizei von Mitarbeitern eines Seniorenstifts alarmiert worden, nachdem das Fehlen eines 93-Jährigen Bewohners bemerkt wurde. Mit zahlreichen Streifenwagen und auch einem Polizeihubschrauber nahmen die Polizeibeamten sofort die Suche nach dem nur mit einem Schlafanzug leicht bekleideten und unter Demenz leidenden Senioren auf. Kurz nach fünf Uhr konnte der sichtlich erleichtere Mann, der im Bereich des Gymnasiums gestürzt war und sich in einer hilflosen Lage befand, von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen und wieder zurück ins Stift gebracht werden. Bis auf ein paar kleinere Abschürfungen, die dort medizinisch versorgt wurden, war der hochbetagte Senior wohlauf. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rotlicht missachtet

Am Mittwochnachmittag hat eine Opelfahrerin das Rotlicht einer Ampel in der Flughafenstraße missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 14 Uhr befuhr die 52-jährige Lenkerin eines Opel Astra die Flughafenstraße in Richtung B 27. An der Einmündung zur B 27b missachtete sie nach derzeitigem Ermittlungsstand das für sie geltende Rotlicht und bog nach links ab. Dabei prallte sie gegen einen von der B 27 kommenden, geradeaus in Richtung Flughafen fahrenden VW Passat mit Anhänger eines 48-Jährigen. Die leicht verletzte 52-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich teilweise gesperrt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle angerückt. (rn)

Denkendorf (ES): Alkoholisiert Unfälle verursacht und geflüchtet

Offenbar alkoholisiert hat ein 43-Jähriger am Mittwochnachmittag mehrere Verkehrsunfälle verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Mann war gegen 16.20 Uhr mit einem VW Golf auf der Neuffenstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Um einen entgegenkommenden Ford Fiesta einer 32-Jährigen vorbeifahren zu lassen, scherte der 43-Jährige in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand ein und streifte dabei eine dort abgestellte Mercedes A-Klasse. Anschließend rangierte der Golf-Lenker wieder aus der Lücke und fuhr frontal auf den Pkw der immer noch an der Engstelle wartenden 32-Jährigen auf, ehe er erneut in die Lücke fuhr und dabei einen ebenfalls geparkten Ford Tournier beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der 43-Jährige anschließend davon. Weil sich Zeugen das Kennzeichen des flüchtenden Golfs gemerkt hatten, konnte der Unfallverursacher, der offenbar beim Einparken an seiner Wohnanschrift noch einen weiteren Ford Fiesta beschädigt hatte, rasch ermittelt werden. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (rn)

Rottenburg (TÜ): Körperliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer tätlichen Auseinandersetzung, zu der es am Mittwochabend in der Sonnengasse gekommen ist. Gegen 22 Uhr sollen ein 41-Jähriger und sein 42 Jahre alter Beifahrer in einem BMW auf der Sonnengasse aus Richtung Metzelplatz unterwegs gewesen sein. Weil das Duo aufgrund der engen Gasse nicht an einem entgegenkommenden Fahrzeug vorbeifahren konnte, soll es anschließend zu verbalem Streit mit dessen 21 Jahre altem Fahrer und seinem 19-jährigen Beifahrer gekommen sein. Der Streit mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, in die sich zwischenzeitlich offenbar auch Besucher einer angrenzenden Bar eingemischt hatten. Sowohl der 19- als auch der 21-Jährige wurden anschließend vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

