Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendlichen angegriffen; Mehrere Verkehrsunfälle; Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; Klärendes Gespräch eskaliert

Reutlingen (ots)

Grundlos zugeschlagen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag im Bahnhofsbereich ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Ein 17-jähriger Fußgänger überquerte gegen 17.30 Uhr die Brücke über die Straße Unter den Linden in Richtung Bahnhof, als er unvermittelt und offenbar völlig grundlos von einem Mann, der sich in Begleitung von vier weiteren Männern befand, attackiert worden sein soll. Der Jugendliche erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Hauptbahnhof.

Der Angreifer soll etwa 20 Jahre alt und circa 190 Zentimeter groß gewesen sein. Zudem trug er braune Haare, hatte einen braunen Vollbart und ein auffallendes Wikinger-Tattoo mit einem Schwert auf dem linken Unterarm. Bekleidet war der Mann mit einer hellen Schildmütze und einem schwarzen Oberteil. Einer seiner Begleiter soll etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein und von kräftiger Statur. Der Mann hatte blonde Haare sowie einen auffälligen Mund-/ Nasenschutz mit einem schwarz-weißen Totenkopfaufdruck. Bekleidet war er mit einem Jogging-Anzug in Camouflage-Optik. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu dem Angreifer und seinen Begleitern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/ 942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rn)

Reutlingen (RT): Von Fahrrad gestürzt

Augenscheinlich leichte Verletzungen hat ein 85-Jähriger am Dienstagmittag beim Sturz von seinem Fahrrad erlitten. Der Senior war gegen 13.45 Uhr auf der leicht abschüssigen Gustav-Groß-Straße unterwegs und wollte offensichtlich auf den Gehweg wechseln. Hierbei verlor der Mann den Halt auf seinem Herrenrad und fiel auf den Asphalt. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Gestürzten in eine Klinik. Am Fahrrad war nur geringfügiger Sachschaden entstanden. (mr)

Pfullingen (RT): Radfahrer schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde, ist es am Dienstagmittag in Pfullingen gekommen. Ein Nissan-Fahrer im Alter von 69 Jahren bog gegen 13.15 Uhr von der Linksabbiegespur der Römerstraße in Richtung eines Baumarktparkplatzes ab, worauf es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 27-jährigen Pedelec-Fahrer kam. Dieser war auf einem gemeinsamen Rad- und Fußgängerweg unterwegs. Mit einem Rettungswagen musste der 27-Jährige in der Folge in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf schätzungsweise 6.000 Euro belaufen. (mr)

Bad Urach (RT): In Hecke zum Stehen gekommen

Infolge eines Verkehrsunfalls ist am Dienstagnachmittag ein VW Crafter von der Straße abgekommen, über den Gehweg gefahren und in einer Hecke zum Stehen gekommen. Kurz nach 17 Uhr wollte ein 18-Jähriger mit einem VW Golf von der Neuffener Straße nach links auf die Ulmer Straße einbiegen und übersah den von dort kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Crafter eines 60-Jährigen. Der Golf krachte in die rechte Seite des Transporters, der sich dadurch um rund 45 Grad drehte und von der Straße abkam. Im weiteren Verlauf überfuhr er den Gehweg und blieb schließlich in einer angrenzenden Hecke stehen. Durch den Unfall zog sich der 55 Jahre alte Beifahrer des Crafter nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, die im Anschluss im Krankenhaus behandelt wurden. Der Blechschaden dürfte mit insgesamt rund 11.000 Euro zu Buche schlagen. Durch ein Abschleppunternehmen musste der Klein-Lkw abtransportiert werden. (mr)

Dettingen an der Erms (RT): Vorfahrt missachtet

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Uracher Straße ereignet hat. Kurz vor 21 Uhr war ein 20-jähriger Lenker eines Seat Ibiza von der Gustav-Werner-Straße kommend nach links in die Uracher Straße abgebogen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden Gruppe Rennradfahrer. Während es drei der Radfahrer gelang dem Seat auszuweichen, prallten ein 65-Jähriger und eine 30-Jährige gegen den Kotflügel des Pkw und stürzten. Trotz eines getragenen Helms wurden beide dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden mussten. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Weil er auf einen Pkw aufgefahren ist, hat sich ein 45-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 12.15 Uhr war der Rennradfahrer auf der Karlstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und krachte dabei in das Heck eines an einer Engstelle haltenden VW Golf Plus. Während dessen 76-jährige Lenkerin unverletzt blieb, musste der 45-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. (rn)

Esslingen (ES): Fehler beim Einfahren

Ein Fehler beim Einfahren ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Uhlandstraße. Eine 33 Jahre alte BMW-Lenkerin fuhr gegen 7.30 Uhr vom verkehrsberuhigten Bereich der Weilstraße auf die Uhlandstraße und kollidierte mit dem dort fahrenden Toyota einer 41-Jährigen. Die Toyota-Lenkerin erlitt hierbei leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden auf etwa 14.000 Euro belaufen. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Verkehr gefährdet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr fahndet das Polizeirevier Kirchheim nach drei Unbekannten, die am späten Dienstagabend in der Bissinger Straße mehrere Europaletten auf die Fahrbahn geschafft haben und so zu einer erheblichen Gefahr für Auto- und Motorradfahrer gesorgt haben. Gegen 22.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er drei vermutlich Jugendliche dabei beobachtet hatte, wie sie die Paletten auf der Fahrbahn ablegten und anschließend in Richtung Peterskirche flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Trio, das mit Jogginghosen und Mundschutz bekleidet gewesen sein soll, verlief bislang erfolglos. Durch die Paletten war bereits ein Autofahrer zum Anhalten gezwungen worden. Dieser hatte das Hindernis auf der Fahrbahn zum Glück rechtzeitig erkannt und anhalten können, sodass niemand verletzt und kein Schaden entstanden war. Das Hindernis wurde nachfolgend von der Feuerwehr beseitigt. Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise. (cw)

Bempflingen (ES): Die Kurve geschnitten

Die Missachtung des Rechtsfahrgebotes ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Eimündung Kelterstraße / Ermsstraße ereignet hat. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Renault Clio gegen 14.20 Uhr die Kelterstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Ermsstraße einbiegen. Dabei schnitt er so die Kurve, dass es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Audi einer 19-Jährigen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden fiel mit geschätzten 15.000 Euro beträchtlich aus. (cw)

Tübingen (TÜ): Klärendes Gespräch eskaliert

Ein ursprünglich wohl als klärendes Gespräch geplantes Treffen ist am Dienstagnachmittag regelrecht eskaliert. Gegen 15 Uhr trafen sich zwei Männer im Alter von 35 und 36 Jahren in der Straße Breiter Weg, um vorausgegangene Unstimmigkeiten beizulegen. Die Begegnung artete jedoch in einen handfesten Streit aus, in dessen Verlauf sich beide Kontrahenten Verletzungen zuzogen. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 36-Jährige sein Gegenüber auch mit einem Hammer geschlagen und nach Beendigung des Streits dessen zu Boden gefallenes Mobiltelefon mitgenommen haben. Die beiden Männer, die zur Versorgung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurden, sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Die Ermittlungen zum Auslöser der Auseinandersetzung dauern an. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt nicht gewährt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes sind nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag zwei Personen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Kurz nach zwölf Uhr befuhr eine 28-Jährige mit einem Audi A4 Avant die L 371 von Wendelsheim herkommend und beabsichtigte, geradeaus über die kreuzende L 361 auf einen Wirtschaftsweg zu fahren. Dabei übersah sie einen von Seebronn kommenden und vorfahrtsberechtigten Renault Clio, der von einem 37 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Bei der anschließenden Kollision verletzten sich beide Beteiligte. Ihre Pkw, an denen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 30.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Zur Fahrbahnreinigung rückte die Straßenmeisterei an. (mr)

Starzach (TÜ): Pkw contra Traktor

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 32.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Wachendorf entstanden. Gegen 17.10 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Audi S3 auf der K 6942 von Trillfingen herkommend unterwegs und scherte zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw sowie eines Traktors aus. Als sich der Audi auf Höhe des Fendt befand, lenkte dessen 62 Jahre alter Fahrer nach links, um in einen Feldweg abzubiegen. Durch den folgenden Zusammenstoß kamen die beiden Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab und blieben dort seitlich versetzt und ineinander verkeilt stehen. Der Pkw war zuvor noch mit einer Informationstafel der Gemeinde Starzach kollidiert. Beide Fahrer sowie ein Sechsjähriger, der ebenfalls im Audi saß, blieben unverletzt. Ein Abschleppunternehmen trennte die verkeilten Fahrzeuge und transportierte den S3 ab. (mr)

Meßstetten (ZAK): Fußgängerin angefahren

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Im Grund ist am Dienstagnachmittag eine Fußgängerin angefahren und verletzt worden. Ein 40-Jähriger, der mit seinem BMW gegen 16.45 Uhr rückwärts aus einer Parklücke fuhr, touchierte mit seinem Wagen eine 80 Jahre alte Frau, die zu diesem Zeitpunkt am Pkw vorbeilief. Die Seniorin stürzte daraufhin zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Am BMW war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Burladingen (ZAK): In die Leitplanken gekracht

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, den ein 26-Jähriger am Dienstagabend auf der L 442 zwischen Neunweiler und Burladingen-Hausen verursacht hat. Der junge Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße von Neuweiler in Richtung Hausen unterwegs, als er am Beginn einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken knallte. Dabei drehte sich der Golf um 180 Grad und rutschte noch etwa 40 Meter an der Leitplanke entlang, bevor er entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. Eine zufällig vorbeifahrende Besatzung eines Rettungswagens leiste Erste Hilfe. Ein Transport in eine Klinik war aber nicht notwendig. Der Golf, der nur noch Schrottwert haben dürfte, musste nachfolgend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

