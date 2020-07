Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahndung nach mutmaßlichem Einbrecher; Brände; Rauchmelder schlägt Alarm; Unfall bei Mäharbeiten; Fahrzeuge beschädigt; Einbruch in Wohnung

Reutlingen (ots)

Rad contra Pkw

Beim Zusammenstoß mit einem VW Golf hat sich ein Neunjähriger am Montagnachmittag in Reicheneck leichte Verletzungen zugezogen. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad gegen 16.45 Uhr von einem Grundstück aus auf die Alte Dorfstraße, kollidierte mit dem dort fahrenden Golf eines 54 Jahre alten Mannes und stürzte zu Boden. Das Kind wurde daraufhin vom angeforderten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. (mr)

Reutlingen-Betzingen (RT): Fahndung nach mutmaßlichem Einbrecher (Zeugenaufruf)

Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat das Polizeirevier Reutlingen am späten Montagabend nach einem mutmaßlichen Einbrecher gefahndet. Gegen 23.30 Uhr wurden die Polizeibeamten alarmiert, nachdem Zeugen in der Robert-Heck-Straße eine mit einer Skimaske maskierte Person beobachtet hatten, die versucht haben soll, mittels einer mitgeführten Leiter in das Obergeschoss eines Gebäudes einzudringen. Die sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Allerdings musste der mutmaßliche Einbrecher bei seiner überstürzten Flucht die Leiter zurücklassen. Diese wurde sichergestellt. Der Unbekannte, der vermutlich mit einem Fahrrad in Richtung In der Au / Im Wasen geflüchtet ist, wird als etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, von heller Hautfarbe und mit einer dunklen Stoffjacke oder Pulli bekleidet beschrieben. Er soll eine auffällige Frisur mit nach oben gebundenen Haaren, ähnlich einem Dutt und Dreadlocks gehabt haben. Hinweise bitte an den Polizeiposten Reutlingen-West, Telefon 07121/93940. (cw)

Reutlingen-Betzingen (RT): Brand in Küche

Zum Brand einer Küche mussten die Einsatzkräfte am Montagabend in die Adolf-Damaschke-Straße ausrücken. Gegen 20.50 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem eine Nachbarin die Rauchentwicklung bemerkt hatte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte der Brand bereits vom Familienvater mittels eines Eimers Wasser gelöscht werden. Wie sich herausstellte, hatte möglicherweise ein Kind den Herd eingeschaltet, wodurch sich ein darauf abgelegtes Holzbrett entzündete. Die Wohnung wurde anschließend von der Feuerwehr durchlüftet. Die Mutter und die Nachbarin wurden vom Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung untersucht. Während die Nachbarin anschließend wieder zurück in ihre Wohnung konnte, musste die Mutter zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Nürtingen (ES): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Montagvormittag auf der Neckarstraße/B 313 ereignet hat. Ein 61-Jähriger war gegen 10.40 Uhr mit seinem Lkw Volvo auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah er den Mazda einer 57-Jährigen, die auf gleicher Höhe mit dem Lkw fuhr und touchierte sie. Durch den Aufprall wurde der Mazda quer vor den Lkw eingedreht und einige Meter mitgeschoben, bevor der Lkw zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden fiel mit geschätzten 15.000 Euro allerdings beträchtlich aus. (cw)

Esslingen (ES): Essen auf Herd vergessen

Der Alarm eines Rauchmelders und starker Rauch aus dem Dachfenster eines Mehrfamilienhauses haben am frühen Dienstagmorgen in der Weiherstraße zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst geführt. Gegen 0.45 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem Nachbarn sowohl den Alarm als auch den Rauch bemerkten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Essen war die Ursache der Rauchentwicklung. Die Wohnung wurde durchlüftet, sodass die Hausbewohner nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wieder in ihre Wohnungen zurück konnten. Verletzt wurde niemand, ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. (cw)

Deizisau (ES): Bei Mäharbeiten schwer verletzt

Ein 71-Jähriger ist am Montagnachmittag bei Mäharbeiten auf einem Gartengrundstück in der Sirnauer Straße schwer verletzt worden. Der Mann war auf dem stark abschüssigen Gelände gegen 16.50 Uhr mit dem Bein in das Messer eines Rasenmähers geraten. Mit einem Rettungswagen wurde der Senior ins Krankenhaus gebracht. Ein zunächst angeforderter und an der Unglücksstelle gelandeter Rettungshubschrauber musste zum Transport des Verletzten schließlich nicht eingesetzt werden. Zur Bergung des 71-Jährigen war die Feuerwehr hinzugezogen worden. (mr)

Esslingen (ES): Verkehrsbehinderungen infolge Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person hat am Dienstagmorgen im Berufsverkehr auf der B 10 in Richtung Stuttgart zu Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 6.50 Uhr krachte auf Höhe Zell ein auf der linken Spur fahrender VW Tiguan eines 53-Jährigen ins Heck eines verkehrsbedingt stehenden Opel Astra. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf eine Mercedes A-Klasse geschoben. Durch die Kollision zog sich die 37 Jahre alte Fahrerin des Opel nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 10.000 Euro. Kurz nach acht Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt. (mr)

Mössingen (TÜ): Akkus in Brand geraten

Zum Brand innerhalb eines Kellers in einem Wohnhaus in der Schönbergstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Dienstag, gegen 22 Uhr, ausgerückt. Offenbar weil ein Kamera-Akku beim Aufladen Feuer gefangen hatte, war es zu dem Brand in den Kellerräumen gekommen. Ein 63 Jahre alter Hausbewohner hatte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Sowohl der 63-Jährige als auch eine weitere Bewohnerin blieben unverletzt und konnten nach einer vorsorglichen Untersuchung durch den Rettungsdienst wieder in das Haus zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. (rn)

Tübingen (TÜ): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Weil er gegen mehrere Außenspiegel von in der Christophstraße geparkten Fahrzeugen geschlagen und dabei mindestens einen Pkw beschädigt haben soll, ist ein 19-Jähriger am Montagabend vorläufig festgenommen worden. Gegen 20 Uhr war der junge Mann in Begleitung eines 32-Jährigen zu Fuß in der Christophstraße unterwegs. Nachdem er bereits gegen mehrere Spiegel geschlagen und schließlich den Außenspiegel eines geparkten Skoda beschädigt hatte, alarmierten Zeugen die Polizei. Beamte entdeckten das alkoholisierte Duo im Zuge der Fahndung in der Ludwigstraße. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (rn)

Burladingen (ZAK): In Wohnung eingebrochen

Ein unbekannter Täter ist im Laufe des Montags, zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr, in eine Wohnung in der Blumenstetterstraße eingebrochen. Nachdem er offenbar über eine offenstehende Haustür das Gebäude betreten hatte, verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über eine weitere Tür Zutritt zu der Wohnung. Im Inneren durchsuchte er sämtliche Räume nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

