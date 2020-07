Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, tödlicher Verkehrsunfall, Schlägerei, Festnahme Exhibitionist, u.a.

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT) - Kind verursacht Gebäudebrand

Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr sollte ein 5-jähriger Junge in Metzingen in der Kirchstraße seinen Beitrag zum Familienleben leisten und den Frühstückstisch decken. Da ihm dies jedoch missfiel zog er sich in sein Zimmer zurück und zündete dort die Gardine an. Die Eltern wurden durch den ausgelösten Rauchmelder darauf aufmerksam und konnten den Brand vor Eintreffen der bereits alarmierten Rettungskräfte löschen. Durch den Brand und der daraus folgenden starken Rauchentwicklung war die Wohnung jedoch nicht mehr bewohnbar, so dass die mehrköpfige Familie in einem Hotel unterkommen musste. Am Gebäude entstand vermutlich ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zwiefalten (RT): Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag, gegen 16:48 Uhr, ist es auf der K6745 zwischen Pflummern und Mörsingen, zu einem tragischen Motorradunfall mit einem schwer verletzten Verkehrsteilnehmer gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 43-jähriger Honda-Fahrer die Kreisstraße von Pflummern in Richtung Mörsingen, als er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer scharfen Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen geriet und die Kontrolle über sein Kraftrad verlor. Der nachfolgende Aufprall auf eine Dohlenbefestigung hebelte die Maschine aus und schleuderte sie ca. 14 Meter durch die Luft. Der Lenker des Motorrads erlitt durch das Unfallgeschehen schwere Verletzungen und musste mit dem Helikopter nach Tübingen ins Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die K6745 musste zur Versorgung des Verletzten, zur Unfallaufnahme und zur Bergung des Krads kurzzeitig gesperrt werden.

Neuhausen a. d. F. (ES): Müllsack brennt in Flüchtlingsunterkunft

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr in der Mörikestraße ein in einem Durchgangsraum gelagerter Müllsack in Brand, wodurch eine stärkere Rauchentwicklung entstand. Die anwesenden Bewohner der Unterkunft wurden zunächst evakuiert. Zwei Bewohner schlossen sich in ihrem Zimmer ein, worauf die Türe durch die Rettungskräfte aufgebrochen werden musste. Beide Bewohner wurden vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brandherd innerhalb kürzester Zeit lokalisiert und abgelöscht werden. Durch den Brand wurden die Gebäudewand und der Fußboden in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Alle Bewohner konnten nach Belüftung des Gebäudes durch die Feuerwehr wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf eine politisch motivierte Tat. Die Feuerwehr war mit 53 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit 13 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort.

Kirchheim u. T. (ES): Streit eskaliert unter 5 beteiligten Personen

Am Sonntag kurz vor 04:00 Uhr kam es im Ortsteil Ötlingen, Bereich Heimenwiesen zu Streitigkeiten zweier Personengruppen, welche in einen handfesten Streit endete. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung wurden alle 5 Beteiligten verletzt. Ein 29-jähriger Kroate wurde durch die hintere Seitenscheibe seines dort geparkten Pkw VW geschleudert. Der 29-Jährige wurde nach notärztlicher medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungstransporthubschrauber in ein Klinikum geflogen. Lebensgefahr besteht zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch nicht. Die anderen 4 Beteiligten mussten nicht medizinisch behandelt werden. Der genaue Grund der Auseinandersetzung konnte bislang nicht geklärt werden, da alle Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt machen und teilweise gänzlich die Angaben verweigern. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim/T. hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuffen (ES): Sturmgewehr führt zu einem größeren Polizeieinsatz

Am Samstagabend kurz nach 20:30 Uhr teilten zwei 18-Jährige der Polizei mit, dass in der Kirchheimer Straße in Neuffen eine männliche Person mit einem Sturmgewehr steht und auf die beiden 18-Jährigen gezielt habe. Des Weiteren äußerte sich der Schütze hierbei, dass wenn ein Magazin eingeführt wäre, dieser jetzt schießen würde. Der 44-Jährige Bewohner wurde unter einem Vorwand vor das Gebäude gelockt und vorläufig festgenommen. Da sich der 44-Jährige bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung nicht beruhigen lies und sich immer wieder den Anordnungen widersetzte, musste dieser am Boden fixiert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Auf dem Wohnzimmertisch lag eine täuschend echt aussehende Nachbildung eines Sturmgewehres G3. Das Softairgewehr mit leerem Munitionsmagazin sowie den dazugehörenden Plastikkügelchen wurden sichergestellt. Der 44-Jährige wird sich wegen mehrerer Anzeigen verantworten müssen. Verletzt wurde glücklicher Weise niemand.

Tübingen (TÜ): Beste Tarnung nützte nichts - Diensthund spürt Exhibitionist auf

Nachdem sich ein Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrfach im Bereich Tübingen in exhibitionistischer Weise und nur mit einem T-Shirt bekleidet gezeigt hatte, konnte nach einem erneuten Hinweis eines Anrufers gegen 01:00 Uhr, von einem Diensthund eine Fährte aufgenommen werden. Ein Passant meldete, dass der Mann gerade vor dem Finanzamt stehe und vor weiblichen Personen onanieren würde. Bei Eintreffen der Hundeführerbesatzung konnten diese gerade noch sehen, wie die Person unter einer Hecke verschwand und ließen dort den Hund eine Fährte aufnehmen, was auch gelang. Der Hund führte die Kollegen quer über die Steinlachallee und die Böschung zur Steinlach hinunter, wo der Hund dann in die Steinlach sprang und zu bellen begann. Da mit bloßem Auge nichts zu erkennen war, wurde die Stelle komplett ausgeleuchtet. Hierbei konnte der 41-jährige deutsche Beschuldigte in dem knietiefen Gewässer, liegend und durch Gras und Brennnesseln getarnt, festgestellt werden. Beeindruckt von dem bellenden Diensthund vor ihm, stieg der Mann aus dem Wasser und ließ sich auch widerstandslos festnehmen. Er war zum Zeitpunkt immer noch nur mit einem T-Shirt bekleidet. Seine fehlende Bekleidung konnte im unweit geparkten Pkw des 41-Jährigen aufgefunden werden. Die Sachbearbeitung wurde anschließend vom Polizeirevier Tübingen übernommen.

Ammerbuch (TÜ): Radfahrer tot aufgefunden

Ein 62-jähriger Pedelec Fahrer ist am Samstagvormittag zwischen Ammerbuch-Reusten und Ammerbuch-Altingen, gegen 09:30 Uhr, von einem Passanten leblos aufgefunden worden. Der Mann lag auf dem von Altingen nach Reutsten parallel zur L359 verlaufenden Radweg. Trotz der, durch den Ersthelfer unmittelbar begonnene und von dem mitalarmierten Rettungsdienst weitergeführte Reanimation, verstarb der Pedelec Fahrer an Ort und Stelle. Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen ergaben, dass der 62-jährige Mann während der Fahrt auf Grund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verlor, stürzte und im Anschluss verstarb.

Winterlingen (ZAK): Zeugen nach handfestem Streit auf der Bundesstraße gesucht

Mitten auf der B 463 ist es am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, zu einem Streit unter Verkehrsteilnehmern gekommen, bei dem ein Mann verletzt wurde. Soweit bislang bekannt ist, störte sich ein 30-jähriger Fahrer eines Lada an der Fahrweise eines vor ihm fahrenden Opel Zafira. Dies nahm er zum Anlass, den Opelfahrer durch Gesten zu beleidigen. Daraufhin hielten beide Fahrzeuge im Bereich der Abfahrt Benzingen an. Als der Ladafahrer ausstieg, um den anderen Fahrer zur Rede zu stellen, soll dieser zunächst auf ihn zugefahren sein und ihn mit dem Seitenspiegel gestreift haben. Anschließend stiegen auch Fahrer und Beifahrer des Opels aus und es entwickelte sich ein kurzes Handgemenge, bei welchem der 30-Jährige leicht verletzt wurde. Der Opellenker fuhr vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Sigmaringen davon. Der leicht verletzte 30-Jährige konnte noch vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt werden und anschließend seine Fahrt fortsetzen. Die involvierten Insassen des Opel, darunter der 41-jährige Fahrzeughalter, konnten wenig später durch die Polizei an der Halteradresse ermittelt werden. Zeugen, welche die Auseinandersetzung oder ein gefährliches Fahrverhalten des grauen Opel Zafira mit Ravensburger Kennzeichen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Albstadt unter 07432-9550 zu melden.

Burladingen (ZAK): Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der L385 bei Stetten unter Holstein ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer ums Leben kam. Der 80-Jährige war gegen 14.38 Uhr auf dem asphaltierten Radweg von Melchingen kommend in Richtung Stetten unter Holstein unterwegs. An der Kreuzung zur L385 wollte er diese offenbar passieren, um im weiteren Verlauf den weiterführenden Radweg zu folgen. Ohne anzuhalten fuhr er in den Kreuzungsbereich der Landesstraße ein und übersah dabei einen von rechts, aus Richtung Stetten heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Ford-Kuga. Obwohl die 57-jährige Ford-Lenkerin sofort versuchte diesem auszuweichen, kam es zu einem heftigen Zusammenprall mit dem Pedelec-Fahrer. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb er aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 57-jährige Ford-Lenkerin blieb unverletzt. Deren Pkw kam rechts von der Straße in einem angrenzenden Feld zum Endstand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro. An der Unfallstelle waren auch ein Rettungshubschrauber sowie ein Sachverständiger im Einsatz. Die L385 war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme bis gegen 17:30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Schüsse einer Hochzeitsgesellschaft

Am Samstag gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass an einer Bushaltestelle in der Schmiechstrasse eine Hochzeitsgesellschaft die Straßen blockieren würden. Zeitgleich gingen Anrufe darüber ein, dass aus einem weißen Geländewagen mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Bei einer Überprüfung vor Ort konnten 14 Fahrzeuge einer türkischen Hochzeitsgesellschaft angetroffen werden. Der Bräutigam widersprach der Darstellung, dass durch sie geschossen wurde, weshalb das Fahrzeug nach einer Waffe durchsucht, diese aber nicht aufgefunden wurde. Nach einem belehrenden Gespräch konnte die einsichtige Hochzeitsgesellschaft ihre Feierlichkeiten geordnet fortführen.

Albstadt-Onstmettingen (ZAK): Umfangreiche Suchmaßnahmen

Zwei Wanderer teilten in der Nacht zum Sonntag der Polizei mit, dass sie am Aussichtspunkt Zellerhorn, an der dort befindlichen Schutzhütte, einen Schlafsack sowie persönliche Gegenstände einer Person aufgefunden hätten, aber niemand anwesend sei. Bei der Überprüfung einer Streife vor Ort konnte aufgrund der Gesamtumstände nicht ausgeschlossen werden, dass eine Person evtl. am Albtrauf abgestürzt ist und sich in einer hilflosen oder lebensgefährlichen Lage befindet. Aufgrund dessen wurde zuerst ein Polizeihubschrauber angefordert, dessen Absuche jedoch keinen Erfolg brachte. Nach Sonnenaufgang wurden daraufhin Rettungskräfte des DRK, der Rettungshundestaffel und der Bergwacht alarmiert, die die Suchaktion bei Tageslicht fortführten. Die Suchmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Rückfragen bitte an:

Peter Buckenmaier





Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-2224

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell