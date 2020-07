Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 04.07/2020

22:21 Uhr

Reutlingen (ots)

Beim nachfolgenden Artikel hat sich bei der Örtlichkeit ein Fehler eingeschlichen. Die Örtlichkeit ist natürlich Rastatt. Wir bitten dies zu entschuldigen. Nachstehend die berichtigte Version:

Schlaitdorf (ES): Vermisste 25-Jährige aufgefunden

(Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 01.07.2020 / 16.04 Uhr)

Die seit Mittwochvormittag vermisste 25-Jährige ist am Samstagvormittag in Rastatt wohlbehalten aufgefunden worden. Die Frau konnte nahe Rastatt an einem Waldgebiet in einem psychischen Ausnahmezustand angetroffen werden. Zwischenzeitlich befindet sie sich in ärztlicher Behandlung.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

