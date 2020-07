Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrerer Unfälle, Unfallflucht (Zeugenaufruf), Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro hat ein 69-jähriger Pkw-Fahrer am Freitagnachmittag auf der Marktstraße/Dieselstraße verursacht. Der Mann war mit seinem VW Touran gegen 17.20 Uhr von der Dieselstraße in die Marktstraße eingebogen und hatte dabei die Vorfahrt einer von links kommenden 57-jährigen Lenkerin eines BMW Mini missachtet. Beide Fahrzeugführer wurden beim Unfall leicht verletzt. Die Mini-Fahrerin kam mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Nürtingen (ES) Radunfall / Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Weil er ohne auf eine bevorrechtigte Radfahrerin zu achten die Kreuzung überquerte, hat ein 10-jähriger Junge mit dem Fahrrad am Freitag, gegen 19.45 Uhr, auf der Gustav-Siegle-Straße/Duttenhoferstraße einen Unfall verursacht. Der 10-Jährige missachtete die Vorfahrt einer 64-jährigen Pedelec-Fahrerin. Diese versuchte noch zu Bremsen, stürzte hierbei jedoch über den Lenker auf die Fahrbahn. Die Pedelec-Fahrerin musste mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Junge wurde beim Unfall ebenfalls leicht verletzt und wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Filderstadt (ES) - Fließenden Verkehr abgedrängt und dann geflüchtet - (Zeugenaufruf)

Freitagabend ist es auf der B 27 zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 19.35 Uhr befand sich ein 30 Jahre alter Leichtkraftradfahrer auf dem Weg Richtung Stuttgart, als an der Anschlussstelle Filderstadt-West (Plattenhardt) unvermittelt ein weißer Kleinwagen in die B 27 einfuhr. Der auf der rechten Spur fahrende Zweiradfahrer musste eine Notbremsung einleiten und zur Verhinderung einer Kollision auf die linke Spur ziehen. Dort war jedoch der 23-jährige Fahrer eines BMW 640i unterwegs. Dieser musste seinerseits ebenfalls nach links ausweichen, um wiederum einen Zusammenstoß mit dem Motorrad zu verhindern. Hierbei touchierte er jedoch die Mittelleitplanke. Während sich der Leichtkraftradfahrer und der BMW-Fahrer sofort auf den nächstgelegenen Parkplatz zur Klärung des Unfalles begaben, fuhr der Unfallverursacher unvermittelt weiter. Um den erstandenen Sachschaden in einer Höhe von schätzungsweise 10000 Euro kümmert er sich nicht. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen weißen Kleinwagen unbekannter Marke, evtl. Renault Clio, Hyundai oder Kia, neueres Model. Auffällig war ein schwarzer Querbalken auf der gesamten Breite der Heckstoßstange. Das Polizeirevier Filderstadt bittet weitere Zeugen des Unfalles sich unter der Rufnummer 0711/70913 zu melden.

Leinfelden-Echterdingen (ES) - Radfahrer auf Pkw geprallt

Deutlich unaufmerksam war ein Rennradfahrer, der am Freitagnachmittag auf einen Pkw aufgefahren ist. Der 58-jährige Mann war gegen 14.45 Uhr auf der Echterdinger Straße in Richtung Musberg unterwegs, als er den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Pkw Skoda einer 72-jährigen Frau nicht bemerkte. Er prallte so heftig in das Fahrzeugheck, dass er zu Boden stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Zum Glück trug er einen Fahrradhelm. Am Pkw und dem Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Wendlingen (ES) - Radfahrer in Pkw geprallt

Am Freitagnachmittag ist es im Kreisverkehr Ulmer Straße / Kirchheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, weil ein 64-jähriger Radfahrer die Verkehrssituation falsch eingeschätzt hat. Der Mann hatte gegen 15.00 Uhr die Absicht aus der Erlenaustraße in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei dachte er wohl, dass der zu diesem Zeitpunkt im Kreisverkehr fahrende 68-jährige Fahrer eines Nissan Qashqai diesen wieder früher verlassen wollte, was jedoch nicht der Fall war. Der Radfahrer prallte in die Seite des Pkw. Hierbei verletzte er sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Tübingen (TÜ): Motorrad contra Kraftomnibus

Leichte Verletzungen hat sich der 21-jährige Lenker eines Motorrads bei einem Verkehrsunfall zugezogen, welcher sich am Freitagabend auf der K 6900 Ortsmitte Weilheim ereignet hat. Der 21-jährige befuhr gegen 18.40 Uhr mit seiner Honda die Kromerstraße und wollte nach rechts in die Alte Landstraße einbiegen. Hierbei übersah er den Gelenkbus, welcher auf der Alten Landstraße fuhr. Auf Grund eines Fahrfehlers stürzte der Motorradfahrer und rutschte mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahn. Der Kradlenker wurde in der Folge von seinem Motorrad geschleudert und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus. Im Gelenkbus wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden. Das Motorrad wurde an der Unfallstelle abgestellt. Es entstand hier lediglich ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Ammerbuch-Poltringen (TÜ) Vorfahrt nicht beachtet

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro und eine verletzte Person hat ein 25-jähriger Pkw-Fahrer am Freitagabend auf der Hauptstraße/Blasenbergstraße verursacht. Der Mann hatte mit seinem Ford Focus gegen 21.30 Uhr die Hauptstraße überquert, wobei er die Vorfahrt des von links kommenden 20-jährigen Lenker eines Seat Leon missachtete. Der Seat-Fahrer wollte noch ausweichen. Dennoch streiften sich die Fahrzeuge. Der Seat wurde abgewiesen und prallte gegen ein 30 Zentimeter hohe Gartenmauer. Beim Aufprall wurde eine 19-jährige Beifahrerin im Seat schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Hechingen (ZAK) - Betrunken über Autos geklettert

Am frühen Samstagmorgen ist ein 31-jähriger Mann etwas von seinem Weg abgekommen. Anwohner des Carl-Baur-Weg wurden kurz vor 02.00 Uhr auf den Mann aufmerksam, als er über mehrere am Fahrbahnrand geparkte Pkw kletterte. Insgesamt waren es fünf Autos, die der stark alkoholisierte Mann überstieg. Mindestens zwei von ihnen wurde dabei so in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Schaden von schätzungsweise 8000 Euro entstand. Der Mann muss jetzt nicht nur für den Schaden aufkommen, er wird sich auch noch mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung auseinandersetzen müssen.

