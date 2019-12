Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher im Kanzlerfeld unterwegs

Braunschweig (ots)

11.12.2019 Braunschweig, Kanzlerfeld

Im Verlauf des Mittwochnachmittags kam es zu einem Einbruch und zwei weiteren Versuchen im Braunschweiger Stadtteil Kanzlerfeld.

Zunächst meldete sich der 60-jähriger Bewohner eines Hauses in der Witzlebenstraße. Er hatte das Haus am Mittag verlassen und bei seiner Heimkehr gegen 17.45 Uhr ein schwer gängiges Fenster festgestellt. Unbekannte Täter hatten versucht dieses gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Hierdurch blieb es bei dem Versuch.

Im Zuge einer Nachbarschaftsbefragung stellte dann der 74-jährige Bewohner eines anderen Hauses in der Straße ebenfalls Spuren an einem Fenster fest. Auch hier hatten unbekannte Täter vergeblich versucht, über diesen Weg ins Haus zu gelangen.

Am Abend meldete sich dann ein 78-jähriger Hausbesitzer aus der Kosselstraße. Hier gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Objekt. Der oder die Täter durchsuchten diverse Räume und Behältnisse. Anschließend verschwanden sie unbemerkt aus dem Haus. Das Diebesgut und dessen Wert konnte bislang nicht benannt werden. Hier dauern die Ermittlungen an.

Wer im Bereich der genannten Straßen und der Umgebung am Mittwochnachmittag verdächtige Beobachtungen im Kanzlerfeld gemacht hat wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

