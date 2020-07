Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mobiltelefon geraubt; Mehrere Verkehrsunfälle; Exhibitionist; Pkw-Aufbruch; Balkonbrand; Von Hund gebissen; Ohne Führerschein unterwegs; Einbruch in Kindergarten

Reutlingen (ots)

Mobiltelefon geraubt

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen drei Unbekannte nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag vor einer studentischen Einrichtung in der Pestalozzistraße ereignet hat. Dort war es gegen 14.30 Uhr zwischen einem 21-Jährigen, seiner 20-jährigen Begleiterin und drei Unbekannten zu einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung gekommen, die schnell in Handgreiflichkeiten mündete und in deren Verlauf auch ein Schlagstock eingesetzt und der 21-Jährige mit den Füßen getreten worden sein soll. Ernstlich verletzt wurde zum Glück niemand. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll sich einer der Angreifer auch das Mobiltelefon seines Opfers gegriffen haben, bevor das Trio flüchtete. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. (cw)

Metzingen (RT): Von Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Auf mindestens 16.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrer am Sonntagnachmittag auf der B 28 verursacht hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der Unbekannte gegen 14.30 Uhr die Überleitungsspur der Bundesstraße von Reutlingen kommend in Fahrtrichtung Bad Urach. Auf Höhe eines auf der mittleren Spur fahrenden Alfa Romeo wechselte der unbekannte Lenker eines hellen Fahrzeugs ebenfalls auf die mittlere Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 26-jährige Alfa-Lenker nach links aus und prallte dabei gegen einen auf der linken Spur fahrenden Ford EcoSport einer 63-Jährigen und ihrer 67 Jahre alten Beifahrerin. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Ohne sich um den erheblichen Schaden zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer auf der B 28 in Richtung Bad Urach weiter. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/ 924-0, zu melden. (rn)

Pfullingen (RT): Exhibitionist aufgetreten

Auf dem Radweg zwischen Lichtenstein-Unterhausen und Pfullingen hat am Sonntagnachmittag ein Exhibitionist zwei Mädchen belästigt. Die 17 und 11 Jahre alten Mädchen gingen gegen 18 Uhr zu Fuß auf dem Verbindungsweg zwischen Unterhausen und Pfullingen, als ihnen ein Mann auf einem dreirädrigen Fahrrad auffiel, der sie mehrmals überholte und danach wieder auf sie wartete. In der Nähe der beiden Mädchen setzte er sich schließlich auf eine Parkbank, öffnete seine Hose und begann, sich selbst zu befriedigen. Die 17-Jährige sprach den Mann und weitere Passanten an, woraufhin der Exhibitionist mit seinem Fahrrad in Richtung Unterhausen verschwand. Die Polizei geht ersten Täterhinweisen nach. (sm)

Metzingen (RT): Pkw aufgebrochen

Ein Pkw ist am Sonntagabend auf dem Parkplatz des Weinerlebnisweges an der L210 aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 20.20 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür an dem BMW ein und entwendete eine auf dem Fahrersitz liegende Ledergeldbörse. In dieser befanden sich Bargeld sowie Bankkarten. Der am Pkw entstandene Sachschaden wird mit rund 2.000 Euro beziffert. (sm)

Esslingen (ES): Gestürzter Pedelecfahrer

Bei einem Sturz ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer hat sich ein 26 Jahre alter Pedelecfahrer am Sonntagnachmittag in Esslingen schwer verletzt. Kurz vor 16.30 Uhr befuhr der 26-Jährige einen Radweg in den Weinbergen parallel zur Straße "Hinterer Holzweg" in Richtung Rüdern. Auf der stark abschüssigen Fahrbahn verlor der Radfahrer nach dem Überfahren einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte über den Lenker auf den Asphalt. Der junge Mann, der keinen Fahrradhelm trug, zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (sm)

Nürtingen (ES): Balkonbrand

Zu einem Balkonbrand im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Schellingstraße sind am Sonntagnachmittag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Kurz nach 16.30 Uhr ging ein Notruf bei der Rettungsleitstelle ein, nachdem ein Zeuge Rauch auf dem Balkon bemerkt hatte. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatte der Bewohner einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes Wasser aus einem Eimer auf den unteren Balkon geschüttet. Dank des raschen Eingreifens des Bewohners und der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte das Feuer, das ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich eines Blumentopfes ausgebrochen war und bereits die Gebäudefassade und die Balkontür in Mitleidenschaft gezogen hatte, rasch gelöscht werden. Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (sm)

Esslingen (ES): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Eine kurze Unachtsamkeit beim Abbiegen hat am Sonntagnachmittag in der Ulmer Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 38-Jähriger war gegen 14.45 Uhr mit seinem Audi A5 von einem Grundstück auf die Ulmer Straße gefahren. Nachdem er eine Lücke im Rückstau einer Abbiegespur durchquert hatte, wollte der 38-Jährige nach links in Richtung Oberesslingen weiterfahren. Beim Abbiegen übersah er allerdings eine von links kommende, auf der Fahrspur in Richtung Stadtmitte fahrende, 51 Jahre alte Lenkerin eines Mitsubishi Colt und krachte in ihr Fahrzeug. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Neckartailfingen (ES): Vorfahrt auf der Bundesstraße missachtet

Am Sonntagnachmittag hat eine Mercedesfahrerin die Vorfahrt mehrerer Fahrzeuge auf der B 312 missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz nach 13 Uhr fuhr die 24-Jährige an der Anschlussstelle Schlaitdorf in Richtung Stuttgart auf die Bundesstraße auf und missachtete dabei die Vorfahrt einer 38 Jahre alten Lenkerin eines BMW X1. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste diese auf die Gegenfahrspur ausweichen. Ein hinter dem BMW fahrender, 82-jähriger Lenker eines Crysler Dodge Caravan musste ebenfalls ausweichen, schaffte es dabei aber nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und krachte in das Heck des BMW. Während das Fahrzeug der Unfallverursacherin unbeschädigt blieb, entstand am BMW und am Crysler ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro. Der Crysler wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. (rn)

Reichenbach (ES): Hunde und Halterin verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Hunden am Sonntagmittag an der Fils ist eine 39-Jährige von einem der Tiere gebissen und verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hielten sich die Frau und eine Begleiterin gegen 13.30 Uhr im Bereich der Heinrich-Otto-Straße an dem Gewässer auf, um ihre beiden Hunde baden zu lassen. Offenbar völlig unvermittelt ging einer von insgesamt drei weiteren Hunden einer noch unbekannten Spaziergängerin auf die beiden Tiere los und verletzte diese. Als sich die 39-Jährige schützend auf ihren Vierbeiner warf, wurde sie von dem fremden Hund derart in den Unterarm gebissen, dass sie in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt werden musste. Die Ermittlungen des Polizeipostens Reichenbach zu der unbekannten Hundehalterin, die noch vor dem Eintreffen der Polizei davongegangen war, dauern an. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen nach der Flucht eines 24-jährigen Autofahrers am Sonntagmorgen in Kirchheim. Den Beamten fiel kurz vor sieben Uhr an einem in der Schöllkopfstraße fahrenden Honda Civic auf, dass das vordere Fahrwerk augenscheinlich beschädigt war. Als der Wagen daraufhin in Ötlingen kontrolliert werden sollte, stieg der Fahrer sofort aus und rannte davon. Er konnte im Rahmen der sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Im Pkw zurück bleib die 20-jährige Beifahrerin, die angab, den Flüchtigen nicht zu kennen. Die Polizisten kamen jedoch recht schnell auf die Spur des polizeibekannten 24-Jährigen. Er steht im Verdacht, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Außerdem stellten die Beamten fest, dass für den Honda gar kein Versicherungsschutz bestand. Doch nicht nur der junge Mann muss mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Die weiteren Ermittlungen ergaben darüber hinaus, dass seine Begleiterin vor der Polizeikontrolle ebenfalls mit dem Wagen gefahren war und ihrerseits keinen entsprechenden Führerschein besitzt. (mr)

Tübingen (TÜ): In Kindergarten eingebrochen

In den Kindergarten in der Straße Horemer ist ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 10.45 Uhr, und Montag, sieben Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlte er im Büro sämtliche Schränke und Schubladen und hebelte im Anschluss in einem Mitarbeiterraum mehrere Schließfächer der Angestellten auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf etwa 500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Unfall zwischen Radfahrern

Zwei Radfahrer sind am Sonntagvormittag auf einem Feldweg bei Bieringen zusammengestoßen. Gegen elf Uhr befuhr ein 58-jähriger Rennradfahrer den Feldweg von Wachendorf kommend in Richtung Sportplatz Bieringen. An der Einmündung zur Verlängerung der Allmandstraße kam ihm ein 34-jähriger Pedelecfahrer aus Richtung Sportplatz entgegen. Im Kurvenbereich stießen die beiden Radfahrer zusammen und kamen zu Fall. Der 58-Jährige verletzte sich durch den Sturz so schwer, dass er zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrrädern entstand nur geringer Sachschaden. (sm)

Winterlingen (ZAK): Beim Überholen Motorradfahrer übersehen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend zwischen Winterlingen und Bitz zugezogen. Gegen 18.50 Uhr befuhr der 30-jährige Fahrer eines Opel die L449 aus Winterlingen kommend in Richtung Bitz. Als er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs ausscherte, bemerkte er nicht, dass ein 22-jähriger Fahrer einer Honda hinter ihm bereits zum Überholen angesetzt hatte. Der Kradfahrer kam durch die anschließende Kollision zu Fall und stürzte nach links in die Böschung. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner Verletzungen verbrachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden dürfte etwa 1.000 Euro betragen. (sm)

Schömberg (ZAK): Radler gestürzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurden zwei Radlerinnen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag auf dem Radweg neben der Schömberger Straße ereignet hat. Eine 56-Jährige war gegen 13 Uhr auf ihrem Fahrrad von Schömberg in Richtung Dotternhausen unterwegs, als sie plötzlich von einem Insekt gestochen wurde und stürzte. Eine hinter ihr fahrende, 45 Jahre alte Radfahrerin bremste stark ab, versuchte noch der gestürzten Radfahrerin auszuweichen und kam dabei selbst zu Fall. Beide Radlerinnen wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Biker schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der L 415/ Bickelsberger Straße zugezogen. Kurz vor zwölf Uhr war ein 92 Jahre alter Mann mit seinem Hyundai auf dem Peterleshagweg in Richtung L 415/ Bickelsberger Straße unterwegs. An der dortigen Einmündung bog er nach rechts ab und übersah dabei eine von links kommende Gruppe vorfahrtsberechtigter Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich krachte der Hyundai gegen das Bike eines 20-Jährigen. Dieser stürzte dabei von seiner Maschine und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Motorrad musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. (rn)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell