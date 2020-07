POL-RT: Mit Geldwechseltrick bestohlen; BMW gestohlen; Hubschrauber findet vermisstes Kind; Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Reutlingen

Plochingen (ES): Von Trickdieb bestohlen (Zeugenaufruf)

Mit dem sogenannten Geldwechseltrick ist am Dienstagvormittag ein 89-Jähriger von einem dreisten Trickdieb bestohlen worden. Der Senior wurde zwischen elf und zwölf Uhr in der Marktstraße von einem etwa 50 Jahre alten Mann angesprochen, mit der Bitte, ihm eine Zwei-Euro Münze zu wechseln. Der hilfsbereite 89-Jährige zückte daraufhin seine Geldbörse, fand aber keine Ein-Euro Münzen. Währenddessen kam der Unbekannte näher und fingerte ebenfalls in der Geldbörse herum. Dabei gelang es dem Ganoven unbemerkt mehrere Geldscheine aus der Börse zu entwenden. Erst später, beim Bezahlen in ein einem Geschäft, bemerkte das Opfer, dass es bestohlen worden war. Der Trickdieb wird als etwa 175 Zentimeter groß, mit dunklen Haaren und von bräunlichem Teint beschrieben. Er war leger gekleidet, von gepflegter Erscheinung und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/3070 um Hinweise zu dem Unbekannten. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Diebstahl von Fahrzeug (Zeugenaufruf)

Zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 12.30 Uhr, hat ein Unbekannter einen verschlossenen, am Straßenrand in der Hans-Holbein-Straße geparkten, braunen BMW X1 entwendet. An dem Fahrzeug im Wert von etwa 15.000 Euro waren die amtlichen Kennzeichen ES-MS 1952 angebracht. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/ 90377-0 um Hinweise. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Erfolgreiche Vermisstensuche

Zahlreiche Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber haben am Mittwochmittag nach einem vermissten Zwölfjährigen gesucht. Eine Lehrerin alarmierte gegen elf Uhr die Polizei, weil der Junge gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Wannweil losgefahren und seither nicht in der Schule angekommen war. Mit zahlreichen Einsatzkräften wurde unmittelbar nach der Vermisstenanzeige nach dem Kind gesucht. Eine Besatzung des eingesetzten Polizeihubschraubers entdeckte den Zwölfjährigen, der offenbar lieber zum Spielen als zur Schule gefahren war, gegen 11.30 Uhr an einem Seitenarm des Neckars. Polizeibeamte brachten den Jungen wohlbehalten zurück zu seiner Mutter. (rn)

Tübingen (TÜ): Auf Pkw aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwoch auf der Schnarrenbergstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 80-Jähriger war gegen 12.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Schnarrenbergstraße in ortseinwärtiger Richtung unterwegs. Dabei erkannte er eine am Straßenrand einparkende 58-Jährige zu spät und fuhr auf deren Citroen auf. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 9.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß angeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (rn)

Bodelshausen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und zwei schrottreife Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag an der Kreuzung Hechinger Straße / Beethovenstraße / Weisengärtlestraße ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Fahranfänger war gegen 7.30 Uhr mit seinem Renault Megane auf der Beethovenstraße unterwegs und überquerte die Kreuzung Hechinger Straße / Weisengärtlestraße ohne anzuhalten oder die Verkehrszeichen zu beachten. Ein auf der vorfahrtsberechtigten Hechinger Straße heranfahrender 78-jähriger Fahrer einer Mercedes B-Klasse hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb, wurden der Unfallverursacher und sein 21 Jahre alter Beifahrer im Renault leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der 21-Jährige konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

