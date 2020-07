Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Einbrüche; Gleitschirmflieger verunglückt; Fahrzeugbrand; Diebstahl aus Pkw

Rechts vor Links

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 21-Jähriger am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Paul-Pfizer-Straße / Albrechtstraße verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 17 Uhr mit seinem Smart auf der Paul-Pfizer-Straße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung zur Albrechtstraße fuhr er ohne die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Corsa zu beachten, in den Einmündungsbereich ein. Die 57-jähriger Fahrerin des Opels hatte keine Möglichkeit mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Münsingen (RT): In Firmengebäude eingebrochen

Über ein Fenster hat sich ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen Zutritt zu einem Firmengebäude in der Gewerbestraße in Auingen verschafft. Kurz vor sechs Uhr drang der Täter so in ein Büro vor und suchte dort nach Stehlenswertem. An einer verschlossenen Innentür scheiterte der Einbrecher. Nach derzeitigem Kenntnisstand viel ihm Bargeld in noch unbekannter Höhe in die Hände, mit dem er sich aus dem Staub machte. Der hinterlassene Sachschaden fiel mit rund 2.000 Euro beträchtlich aus. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): In Nothaltebucht gegen Sattelzug geprallt

Eine zeitweise Vollsperrung der B 10 in Richtung Göppingen und erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen hatte ein Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag zur Folge. Gegen 23.20 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem Skoda Octavia die Bundesstraße von Stuttgart herkommend und kam auf Höhe Esslingen-Weil aus noch ungekannter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw krachte daraufhin in einer Nothaltebucht heftig ins Heck eines dort stehenden Sattelzugs. Dadurch wurde der Skoda nach links abgewiesen, drehte sich um die eigene Achse und blieb in entgegengesetzter Richtung mittig auf der B 10 stehen. Aufgrund des Aufpralls brach die Vorderachse des Wagens. Außerdem wurde der rechte Vorderreifen samt Radaufhängung aus dem Radkasten gerissen. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog sich der junge Fahrer, der im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, leichte Verletzungen zu. Der nicht mehr fahrtaugliche Skoda, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die notwendigen Reparaturkosten am Sattelauflieger dürften mit zirka 5.000 Euro zu Buche schlagen. Zur Säuberung der auf etwa 30 Metern durch Fahrzeugteile verunreinigen Fahrbahn rückte eine Kehrmaschine an die Unfallstelle aus. Auch die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. Gegen 0.30 Uhr konnte der Verkehr wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Eine Stunde später erfolgte die Freigabe der kompletten Richtungsfahrbahn. (mr)

Kohlberg (ES): Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung Metzinger Straße / Grafenberger Straße ereignet hat. Ein 86-Jähriger war gegen 20.50 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Grafenberger Straße unterwegs. An der Einmündung zur vorfahrtsberechtigen Metzinger Straße hielt er zunächst an. Beim Anfahren übersah er jedoch eine von rechts kommende Mercedes E-Klasse. Deren 21-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Die E-Klasse war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. (cw)

Neidlingen (ES): Gleitschirmflieger verunglückt

Unverletzt hat ein 52-jähriger Gleitschirmflieger einen Luftunfall am Donnerstagabend im Gewann Aurach überstanden. Der Flieger war gegen 19 Uhr vom Startplatz Neidlingen gestartet. Nach etwa 20 Metern Flug öffnete sich vermutlich aufgrund einer versehentlichen Fehlbedienung plötzlich der Rettungsschirm, woraufhin der Gleitschirm an Auftrieb verlor und der Pilot nahezu senkrecht nach unten sank und in den Baumkronen hängenblieb. Er musste nachfolgend von der Bergwacht aus seiner misslichen Lage geborgen werden. (cw)

Neuffen (ES): In den Gegenverkehr gekracht

Auf etwa 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L 1210 zwischen Neuffen und Kohlberg entstanden ist. Eine 19-Jährige war gegen 20.45 Uhr mit ihrem Suzuki Swift auf der Landesstraße unterwegs. Im Kurvenbereich vor dem Ortsbeginn Neuffen kam sie in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen zu weit nach links und krachte dort in den entgegenkommenden Ford Fiesta eines 26-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge gedreht und in den Straßengraben abgewiesen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Altbach (ES): Motorblock fängt Feuer

Auf einen technischen Defekt dürfte ein Fahrzeugbrand zurückzuführen sein, der sich am Donnerstagabend in der Esslinger Straße ereignet hat. Kurz nach 20 Uhr entzündete sich der Motorblock eines BMW, worauf beide Insassen den Wagen verließen. Einem Anwohner gelang es, die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers zu löschen. Durch die Feuerwehr wurde der Pkw in eine Seitenstraße geschoben und dort später abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine Erkenntnisse vor. (mr)

Mössingen (TÜ): Diebstahl aus Pkw

Einen in der Rostocker Straße abgestellten Nissan hat ein unbekannter Dieb in der Nacht zum Freitag ins Visier genommen. Zwischen 19.30 Uhr und 5.30 Uhr öffnete der Täter den Geländewagen auf noch unbekannte Art und Weise und durchwühlte die Ablagefächer. Dabei fielen ihm USB-Sticks und Münzgeld in die Hände, womit er sich wieder aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (ak)

Rottenburg (TÜ): Verkehrsunfall verursacht und Widerstand geleistet

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 39-jähriger Autofahrer entgegen, der am Donnerstagmittag mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehend einen Verkehrsunfall verursacht und Widerstand geleistet hat. Der Mann war gegen 12.15 Uhr mit einem VW Lupo auf der Sprollstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs und fuhr an der Bushaltestelle auf Höhe der Reiserstraße auf einen Linienbus auf. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten jedoch drogentypische Auffälligkeiten bei dem 39-Jährigen fest. Ein vorläufiger Urintest bestätigte daraufhin den Verdacht, worauf der Mann zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik gebracht wurde. Dort leistete er Widerstand gegen die Maßnahme, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Wie sich zudem zeigte, ist der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Aufsitzmäher gestohlen

Ein Aufsitzmäher des Herstellers Unitech ist in der Nacht zum Donnerstag aus einem Schuppen in der Nähe des Poltringer Sportplatzes abhandengekommen. Es muss davon ausgegangen werden, dass mindestens zwei noch unbekannte Täter zwischen 19.30 Uhr und 9.30 Uhr das Bügelschloss des Schuppens aufhebelten und den Mäher mit einem geeigneten Transportfahrzeug abtransportierten. Der Polizeiposten Ammerbuch ermittelt. (mr)

Rangendingen (ZAK): Kind gegen Auto gerannt

Ein Neunjähriger ist am Donnertagmittag beim Zusammenprall mit einem Auto nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Der Junge war gegen 12.45 Uhr auf einem Tretroller unterwegs und wollte von der Schmehläckerstraße aus nach links in die Straße Am Winterrain abbiegen. Dabei stieß er mit dem von rechts kommenden, bevorrechtigten Opel Corsa einer 18-Jährigen zusammen. Ein Rettungswagen brachte das Kind im Anschluss ins Krankenhaus. (mr)

Bitz (ZAK): Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen hat sich eine 30-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zugezogen. Ein 70 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Dacia Duster gegen 17.15 Uhr den Heutalweg von Harthausen herkommend und beabsichtigte, die L 448 geradeaus in Richtung Bitz zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Lupo, dessen 30-jährige Fahrerin in Richtung Albstadt unterwegs war. Der VW stieß bei der anschließenden Kollision frontal in die rechte Seite des Dacia, wobei sich die Frau leicht verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf zirka 10.000 belaufen dürfte, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (mr)

Balingen-Frommern (ZAK): Haustüre eingetreten

Möglicherweise gestört wurde ein Unbekannter, der am Donnerstagnachmittag versucht hatte, in eine Wohnung in der Waldstetter Straße einzubrechen. Zwischen 15.40 Uhr und 18 Uhr verschaffte sich der Einbrecher vermutlich mittels eines Fußtritts gegen die Hauseingangstüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte er anschließend von seinem Tatvorhaben abgelassen und ohne Beute geflüchtet sein. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Motorradfahrer schwer verletzt

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, den ein 19-Jähriger am Donnerstagabend in der Zitterhofstraße verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 20.15 Uhr mit seinem VW Polo auf der Zitterhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ohne auf den Gegenverkehr zu achten, bog er auf Höhe der Tankstelle nach links in eine Seitenstraße ein. Ein entgegenkommender, 60 Jahre alte Fahrer einer 750er Honda hatte trotz einer Notbremsung keinerlei Chancen mehr, den Unfall zu verhindern, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Biker so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik geflogen werden musste. Seine Honda, an der wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

