Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Spielautomat in Cafe aufgebrochen

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Zeit von Dienstag 03.00 Uhr bis Mittwoch 13.00h wurde ein Spielautomat in einem Cafe auf der Straße An St. Sebastian in Nettetal-Lobberich aufgebrochen und das Bargeld gestohlen. Die unbekannten Täter haben ein Fenster des Cafes auf bislang unbekannte Weise öffnen und so in den Geschäftsraum eindringen können. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (3)

