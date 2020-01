Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit zwischen Silvester 18.45 Uhr und Neujahr 11.30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf der Adlerstraße in Viersen-Dülken ein. Durch die entstandene Öffnung gelangten sie ins Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (2)

