Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Container brannten - #polsiwi

Freudenberg-Büschergrund (ots)

In der Nacht zu Dienstag (02.06.2020) sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in das Industriegebiet "Hommeswiese" ausgerückt. Gegen 2 Uhr waren Paletten in Flammen aufgegangen, die auf mehrere Container übergriffen, in denen sich Produktionsanlagen befanden. Die Wehrleute löschte das sich ausbreitende Feuer. Es entstand Sachschaden in der geschätzten Höhe eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

