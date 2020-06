Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Streit alkoholisiert zur Polizeiwache gefahren - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

In Bad Laasphe ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag(01.06.2020) zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Ein 26- Jähriger geriet an seiner Wohnanschrift in Niederlaasphe mit seiner Lebensgefährtin in Streit. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung setzte sich der 26-Jährige an das Steuer seines Pkw und fuhr zur Polizeiwache nach Bad Laasphe. Dort erstattete er Anzeige wegen Körperverletzung. Die Beamten nahmen während der Anzeigenaufnahme den Geruch von Alkohol bei dem jungen Mann wahr. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Beamten leiteten nun auch gegen den 26-Jährigen ein Strafverfahren ein, veranlassten eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher.

