Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei nahm Randalierer in Gewahrsam - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstagmittag (28.05.2020) ist die Polizei von den Angestellten eines Büros an der Heeserstraße um Hilfe gerufen worden. Dort erschien ein Mann, der ausrastete und das Büro nicht mehr verlassen wollte. Der 33-jährige Randalierer war hoch aggressiv und nicht zu beruhigen. Er trat um sich und bespuckte die Polizeibeamten, die den Wüterich in Gewahrsam nahmen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr erlitten die Beamten leichte Verletzungen. Den ersten Erkenntnissen zufolge war der 33-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands, Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell