POL-SI: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Wilnsdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 28.05.2020, 15:38h, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw die L 722 von Wilnsdorf in Richtung Wilden. Er beabsichtigte, nach links auf die BAB 45 aufzufahren. Beim Abbiegemanöver übersah er den Pkw einer entgegenkommenden 38-Jährigen. Sowohl die 38-jährige als auch deren mitfahrende 2-jährige Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein regionales Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in erheblicher Höhe. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei fertigt eine Verkehrsunfallanzeige.

