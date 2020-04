Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt, 22.04.2020, 23:45 Uhr

Kirchheim, 23.04.2020, 02:00 Uhr

PI Grünstadt - 2 x mit BTM-Einfluss am Steuer (ots)

In der Nacht wurden bei zwei Kontrollen in Grünstadt und Kirchheim jeweils PKW-Führer festgestellt, die unter BTM-Einwirkung standen. Bei einer Kontrolle in der Bärenbrunnenstraße wurden bei einem 21-Jährigen aus Großniedesheim BTM-typische Auffälligkeiten festgestellt. Der junge Mann gab zu, einen Joint geraucht zu haben. Ebenso stellten die Beamten später im Bereich MAXI-Autohof Anzeichen bei einem 43-jährigen PKW-Fahrer aus Zweibrücken fest. Ein Urintest verlief positiv auf THC und synthetische Drogen. Beiden wurde eine Blutprobe genommen - die Weiterfahrt wurde untersagt.

