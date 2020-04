Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Führerloses Auto verursacht Sachschaden

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Glück hatte am 22.04.2020 gegen 13:50 Uhr ein Fahrzeughalter in der Schillerstraße in Neustadt/W. als sein Fahrzeug sich selbständig machte. Der Fahrzeugeigentümer hatte an seinem Fahrzeug weder die Handbremse betätigt, noch einen Gang eingelegt. Aufgrund des Gefälles rollte das Auto rückwärts über die Straße. Glücklicherweise wurde die "Geisterfahrt" durch ein dortiges Brückengeländer gestoppt. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Vorfall beobachten und informierte die örtliche Polizeidienststelle. Da der Fahrzeughalter nicht vor Ort war musste der PKW durch ein Abschleppunternehmen abgesichert und abgeschleppt werden. Hierzu wurde die Fahrbahn für ca. 15 Minuten gesperrt. Am Fahrzeug und am Brückengeländer entstand lediglich geringer Sachschaden. Neben den Kosten für den Abschleppvorgang erwartet den Fahrzeughalter ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, PK



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell