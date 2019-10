Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Unfall mit leicht verletzter Person - Unfallverursacher mit Sekundenschlaf und unter Alkoholeinwirkung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Montabaur (ots)

Am Morgen des 26.10.2019 kam es gegen 07:30 Uhr in der Gemarkung Montabaur zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt. Ein 30 jähriger Fahrzeugführer aus dem benachbarten Hessen war mit einem PKW Mercedes Benz auf der linken Spur der A 3 unterwegs, als er aufgrund von Sekundenschlaf auf den mittleren Fahrstreifen geriet und einem dort fahrenden Seat Ibiza hinten auffuhr. Der Seat des 42 jährigen Mannes aus Trier wurde dabei erheblich beschädigt und kam quer über den linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers fest, was ein Atemalkoholtest letztlich auch bestätigte. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Seat-Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000 EUR. Der linke und mittlere Fahrstreifen der BAB 3 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen geleitet. Es bildete sich ein etwa 3 Kilometer langer Rückstau.

Rückfragen bitte an:



Marco Grosmann, PHK

PASt Montabaur



Telefon: 02602/93270

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell