Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Sessenhausen - Schwerer Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der A3

Sessenhausen (BAB3) (ots)

Am 24.10.2019, gegen 21:10 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen schweren Verkehrsunfall auf der BAB3 in Fahrtrichtung Köln. Etwa einen Kilometer hinter dem Parkplatz Landsberg a.d. Warthe sei ein Transporter mit der Mittelschutzplanke kollidiert und habe sich danach mehrfach überschlagen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 58 jährige Fahrzeugführer aus Frankfurt nach einem Überholvorgang beim Wechsel vom linken auf den mittleren Fahrstreifen mit einem anderen PKW kollidiert war. Daraufhin verlor der Fahrer des Transporters die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach rechts. Nach einer Kollision mit der rechten Schutzplanke überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer des Transporters wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der PKW Fahrer aus Nordrhein-Westfalen blieb unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Die BAB3 war in Fahrtrichtung Köln für die Dauer von 1:30 Std. voll gesperrt. Die Staulänge betrug zeitweise bis zu 5 Kilometer.

