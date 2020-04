Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Versuchter Enkeltrick - 35.000 EUR für angeblichen Unfall

Hettenleidelheim - 22.04.2020, 11:30 Uhr (ots)

Wie auch schon in benachbarten Dienstgebieten, hat es gestern ein Unbekannter auch in Hettenleidelheim mit einem alten Trick probiert: Ein 82-Jähriger erhielt einen Anruf, in dem er gebeten wurde Bargeld für einen Unfall seines Enkels aufzutreiben. Angeblich benötige dieser in Heidelberg 35.000 Euro für die Schadensregulierung. Der Trick wurde durchschaut.

