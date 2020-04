Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Betrunken gefahren - Mann wird aggressiv gegen Ehefrau

Obersülzen - 22.04.2020, 18:00 Uhr (ots)

Am Nachmittag wurde durch die Polizei KL mitgeteilt, dass dort ein PKW-Fahrer ein Verkehrsdelikt verübt hatte. Alkoholeinwirkung wurde vermutet. An der Halteranschrift wurde zunächst niemand angetroffen. Gegen 18:00 Uhr teilt die 58-jährige Ehefrau mit, dass sie sich vor ihrem aggressiven Mann in den Garten geflüchtet habe. Er habe sie geschlagen und zu Boden gestoßen. Bei einer Überprüfung wurde erhebliche Alkoholeinwirkung bei dem 63-Jährigen festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe genommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell