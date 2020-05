POL-SI: Polizei bittet um Hinweise auf Autokratzer - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Am Mittwoch (27.05.2020) haben Unbekannte ein geparktes Auto beschädigt. Der graue Mini Cooper, der in der Zeit von 7:00 - 20:30 Uhr auf dem Parkplatz eines EDEKA-Markts (Siegener Straße) stand, wurde mutwillig und großflächig an einer Seite zerkratzt. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 3.500,- Euro geschätzt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Kreuztal bitten um Hinweise unter 02732-909-0.

