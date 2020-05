Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei warnt vor Trickdieben - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell in zwei Fällen wegen Diebstahls aus Wohnungen. Am Mittwoch (27.05.2020) klingelte gegen 15 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 86-jährigen Seniorin im Kiefernweg. Er gab sich als Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft aus und forderte die Dame auf die Wasserhähne in der Küche zu betätigen. Als diese nach dem vermeintlichen Mitarbeiter schaute, war dieser nicht mehr anzutreffen, ebenso wie die Geldbörse der Seniorin.

Der Verdächtige wurde so beschrieben: dunkle braune Haare, gepflegte Erscheinung, Latzhose und Arbeitshandschuhe.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Donnerstagmorgen (28.05.2020) gegen 08:15 Uhr in der Wohnung einer 52-jährigen Frau an der Sohlbacher Straße. Dort erschien ein Mann, der sich, ohne im Besitz eines Ausweises zu sein, als städtischer Mitarbeiter ausgab. Er gaukelte der Anwohnerin vor, dass er den Wasserdruck im Haus überprüfen musste. Der Aufforderung des falschen städtischen Mitarbeiters folgend, drehte die 52-Jährige Wasserhähne auf, während der sich in einem anderen Raum aufhaltende Langfinger einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag stahl.

Die Beschreibung dieses Verdächtigen lautet so: ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, dunkles, krauses Haar, dunkelblaue Jacke, schwarze Hose, auffällig große Wasserflasche in der Jackentasche, Aussprache mit Akzent

Die Polizei rät:

Das Einzige was Trickdiebe von ihren Diebstählen abhalten kann, sind geschlossene bzw. verschlossene Türen. Lassen Sie also keine Fremden in ihre Wohnung!

Wenn möglich sprechen Sie vor einem Öffnen der Tür durch ein Fenster, schauen Sie durch einen Türspion oder benutzen Sie eine Gegensprechanlage!

Benutzen Sie, soweit vorhanden, eine Sperrkette oder Sperrbügel an der Haustür!

Rufen Sie telefonisch jemanden aus der Nachbarschaft hinzu!

Gewähren Sie Handwerkern nur dann Eintritt, wenn diese vorher durch den Vermieter bzw. Hausverwalter angekündigt waren oder Sie selbst zuvor einen Termin vereinbart haben!

Und noch was....Hinweise nehmen wir unter 0271-7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell