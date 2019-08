Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Vergessener Koffer beeinträchtigt Bahnverkehr

Mettlach / Saarbrücken / Trier (ots)

Ein vergessener Koffer hat am Dienstagabend zur Beeinträchtigung des Bahnverkehrs auf der Strecke Trier - Saarbrücken geführt. Nachdem die Bundespolizeiinspektion Bexbach gegen 21:00 Uhr informiert wurde, erreichten die Einsatzkräfte kurze Zeit später den Bahnhof Mettlach. Zu diesem Zeitpunkt war der betroffene Regionalexpress durch den Zugführer und die Zugbegleiterin bereits geräumt worden. Die ca. 70 Fahrgäste befanden sich auf dem Bahnhofsvorplatz und wurden durch Personal der DB AG betreut. Nach Untersuchung des Gepäckstücks durch einen speziell ausgebildeten Diensthund konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Nur kurze Zeit später meldete sich dann der Eigentümer und gab an, den Koffer beim Ausstieg in Schweich vergessen zu haben. Durch den Vorfall waren drei Zugverbindungen beeinträchtigt, wobei es insgesamt zu 53 Minuten Verspätung am. Vergesslichkeit kann manchmal zu polizeilichen Einsätzen führen, die vermieden werden können, wenn jeder auf sein Gepäck achtet.

