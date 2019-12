Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht geklärt - Zeugen finden flüchtigen LKW auf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (JP) - Am Montagabend (23.12., 19.45 Uhr) befuhr ein bis dahin unbekannter LKW-Fahrer die Geschwister-Graf-Straße und touchierte beim Abbiegen in die Fürst-Bentheim-Straße einen am Straßenrand geparkten Mercedes.

Im Anschluss an den Zusammenstoß setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Wennebergstraße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Zusammenstoß und informierte den Mercedes-Fahrer, der den unfallflüchtigen LKW in naher Umgebung auffand.

Die Ermittlungen führten zu einem 57-jährigen Mann aus Unna, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

