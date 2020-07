Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Brände im Bielefelder Süden

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Buschkamp - In den vergangenen beiden Nächten - zu Donnerstag, 23.07.2020, und zu Freitag, 24.07.2020, haben zwei Brände im Stadtbezirk Buschkamp zu Schäden geführt. Am Flugplatz informierte ein aufmerksamer Zeuge Rettungskräfte. Die Feuerwehr verhinderte anschließend ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Halle.

An der Stuttgarter Straße bereiteten sich die Flammen in einem Raum eines unbewohnten Wohnhauses aus. Der Rohbau ist mit einem Bauzaun umschlossen. Nach den bisherigen Erkenntnissen brach der Brand an gelagerten Gegenständen und Abfällen aus.

An den Wänden des Erdgeschosses entstanden Schäden durch die Rußbildung. Auf eine mögliche Selbstentzündung der Stoffe haben die Brandermittler der Kripo derzeit keine Hinweise. Der Tatzeitraum für die Sachbeschädigung durch Feuer lag zwischen Mittwoch, 17:00, und Donnerstag, 07:00 Uhr.

Ein 48-jähriger Zeitungszusteller entdeckte am Freitagmorgen, um 05:06 Uhr, ein Feuer in unmittelbarer Nähe einer Halle des Flugplatzes und informierte Feuerwehr und Polizei.

An der Straße Am Flugplatz brannte ein Element eines Flechtzauns. Hinter dem Zaun befanden sich Mülltonnen. Die Berufsfeuerwehr Bielefeld Süd konnte durch ihren schnellen Löscheinsatz verhindern, dass die Flammen auf den Flugzeughangar übergriffen.

Die Fahndung von mehreren Streifenwagen in den angrenzenden Straßen führte nicht auf die Spur eines möglichen Tatverdächtigen. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu einer vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4654922

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

