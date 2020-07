Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei verletzte Personen und 40.000 Euro Sachschaden auf der A 2

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Rheda-Wiedenbrück - Auf der Autobahn 2 ereignete sich am Freitag, 24.07.2020 ein schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Die Unfallstelle befand sich in Höhe des Autobahnkreuzes Rheda-Wiedenbrück und in Fahrtrichtung Dortmund.

Nach den ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Sprinters um 08.12 Uhr ungebremst auf einen vorausfahrenden SUV Toyota. Durch die Kollision überschlug sich der SUV und landete auf der Beifahrerseite liegend zwischen den Mittelschutzplanken.

Der 49-jährige Autofahrer und seine 47-jährige Beifahrerin, beide aus dem Landkreis Hannover, konnten selbständig den stark beschädigten Wagen verlassen.

Der beschädigte Sprinter blockierte die rechte Fahrbahn. Der 19-jährige Fahrer aus Dortmund wurde in dem Transporter eingeklemmt und durch die Feuerwehr geborgen.

Die Feuerwehr forderte einen Rettungshubschrauber an. Der schwerverletzte Sprinterfahrer und die beiden leichtverletzten Personen aus dem SUV wurden nach der medizinischen Erstversorgung per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Im Rahmen der Unfallaufnahme sperrten Autobahnpolizisten die A 2 in Richtung Dortmund komplett. Während der Bergungsarbeiten wurden kurzzeitig auch Fahrstreifen der Gegenrichtung Hannover gesperrt. Dabei übernahm die Autobahnmeisterei Oelde Verkehrslenkungsmaßnahmen im Bereich des Autobahnkreuzes Rheda-Wiedenbrück.

Die Autobahnpolizisten schätzten den Sachschaden auf ungefähr 40.000,-Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Gegen 10.30 Uhr wurden die Sperrmaßnahmen aufgehoben und der Verkehr wieder freigegeben.

