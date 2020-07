Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220720-572: Große Aufregung heute in Hückeswagen

Hückeswagen (ots)

Ein 41-jähriger Mann aus Ghana hat am Mittwochvormittag (22. Juli) in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Hückeswagen randaliert und mehreren Scheiben eingeschlagen.

Als die Polizei gegen 9:30 Uhr vor Ort eintraf, hatte der 41-Jährige in einer Hand eine Hacke und in der anderen zwei Glasflaschen. So bewaffnet kam er in bedrohlicher Haltung auf die Streifenwagenbesatzung zu. Ein Polizist zog seine Dienstwaffe und forderte den 41-Jährigen auf, stehen zu bleiben. Dieser machte daraufhin kehrt und flüchtete in ein nahegelegenes Waldgebiet. Eine großangelegte Suche mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers verlief am Morgen erfolglos.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem 41-Jährigen um einen Bewohner der Unterkunft handelt. Seine Identität steht fest. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Bedrohung. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Unbeteiligte nicht gefährdet.

