Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220720-569: Seniorin von falschem Polizeibeamten hereingelegt

Gummersbach (ots)

In Gummersbach-Derschlag ist am vergangenen Freitag (17. Juli) eine Seniorin Opfer eines Trickbetruges geworden. Die Geschädigte war über mehrere Tage hinweg immer wieder von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Mit der immer wieder benutzten Geschichte, dass es nach der Festnahme von zwei Osteuropäern aufgrund einer angeblich aufgefundenen Namensliste konkrete Hinweise gebe, dass sie im Fokus einer Verbrecherbande stehe, jagten die Betrüger der Frau große Angst ein. Letztendlich konnten sie ihr Opfer so dazu bringen, eine größere Summe an Bargeld in der Papiermülltonne zu deponieren, wo es zum Schutz vor den Verbrechern von der Polizei in Sicherheit gebracht werden sollte. Das genaue Gegenteil war der Fall - das Geld gelangte in die Hände von Kriminellen und ist verloren. Der genaue Zeitpunkt der Abholung konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990.

Bereits am 15. Juli war eine Seniorin in Gummersbach auf eine ähnliche Weise betrogen worden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4654204). Leider haben Betrüger mit dieser Masche immer wieder Erfolg. Bitte klären Sie ihre älteren Angehörigen über diese Betrugsmasche auf, damit die Betrüger beim nächsten Versuch leer ausgehen.

