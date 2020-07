Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210720-567: Diebe waren auf Alcantara-Stoffrollen aus

Waldbröl (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma an der Adolf-Kolping-Straße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (18. - 20. Juli) zwei hochwertige Stoffrollen mit Alcantara-Stoff gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, näherten sich die Täter über einen auf der Rückseite des Werksgeländes gelegenen Waldweg und schnitten ein Loch in den dortigen Zaun. Anschließend brachen sie in eine Lagerhalle ein und entkamen zwei Kartons, in denen sich 280 qm des Alcantara-Stoffs befanden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

