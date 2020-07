Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210720-566: E-Bike gestohlen

Marienheide (ots)

Für einen Diebstahl braucht es nur wenig Zeit - diese Erfahrung musste am Sonntag (19. Juli) ein 24-Jähriger aus Marienheide machen, der sein E-Bike nur kurz vor einem Imbiss am Bockelsburger Weg unverschlossen abgestellt hatte. Der Mann war mit seinem schwarzen Mountain-E-Bike der Marke Haibike unterwegs und hatte an dem Imbiss gehalten, um bereits bestellte Speisen abzuholen. Die musste er dann allerdings zu Fuß transportieren, weil ein Unbekannter die Gelegenheit genutzt und das E-Bike gestohlen hatte. Hinweise zu dem Diebstahl, der sich gegen 18.00 Uhr ereignet hat, nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell