Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210720-568 Verkehrsunfall mit Personenschaden 23- jähriger Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen

Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L337 Unnenbergerstraße in Marienheide hat sich am Dienstagabend (21.07.2020) ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Lindlar schwere Verletzungen zugezogen. Er war um 17:45 Uhr mit seinem Krad von Marienheide- Dannenberg in Fahrtrichtung Marienheide- Unnenberg unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baumstumpf. Der Fahrer wurde nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand leichter Sachschaden.

