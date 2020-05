Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Grundschule

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Waggum 30.04.2020 - 04.05.2020

Am letzten Wochenende kam es zu einem Einbruch in die Grundschule Waggum.

In der Grundschule finden zur Zeit Bauarbeiten statt.

Als am Montagmorgen ein Mitarbeiter der ausführenden Firma einen Lagerraum, in der Schule betrat, musste er feststellen, dass in diesen eingebrochen wurde.

In diesem Raum lagerte die Firma einen Großteil ihrer Arbeitsgeräte.

Es wurden diverse hochwertige Baumaschinen entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell