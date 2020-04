Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Versuchte Einbruchdiebstähle in Kioske und Geschäft

Oldenburg (ots)

Eine ungewöhnliche Häufung von versuchten Einbruchdiebstählen in zwei Kioske und einen Sonderpostenmarkt musste die Polizei in der Gemeinde Edewecht Ende vergangener Woche feststellen.

Zweimal versuchten bislang unbekannte Täter die Tür eines Kiosks in Friedrichsfehn, Schulstraße, aufzuhebeln. Sie blieben erfolglos. Tatzeiten waren die Nächte vom vergangenen Donnerstag, 09.04.2020, auf Freitag, 10.04.2020, und von Freitag, 10.04.2020, auf Samstag, 11.04.2020. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass es sich jeweils um die gleichen Täter gehandelt haben dürfte.

In der Nacht vom vergangenen Freitag, 10.04.2020, auf Samstag, 11.04.2020, war ein Kiosk in Edewecht, Zur Loge, das Ziel von Einbrechern. Diese versuchten auch hier, die Tür aufzuhebeln, was jedoch mißlang.

Im Zeitraum Donnerstag, 09.04.2020, bis Samstag, 11.04.2020, versuchten bislang unbekannte Täter, die doppelflügelige Automatik-Schiebetür eines Sonderpostenmarktes in Edewecht, Bahnhofstraße, gewaltsam zu öffnen. Auch dieser Versuch scheiterte, die Tür wurde, wie auch in den zuvor genannten Fällen, beschädigt.

Ob alle Taten im Zusammenhang stehen, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn bittet um Meldungen etwaiger Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatobjekte gesehen ? Hinweise bitte an: Tel. 04403/927-0.

