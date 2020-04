Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Raub auf Taxifahrer+++Drei Diebstähle von Kleinkrafträdern/Mofas+++Tageswohnungseinbruch+++

Oldenburg (ots)

+++Raub auf Taxifahrer+++ Am Ostermontag, gegen 05.30 Uhr, kommt es in der Wehdestraße zu einem Raubdelikt. Ein Taxifahrer wird telefonisch zu einem Parkplatz gerufen; dort kommen vier bislang unbekannte Täter auf ihn zu und verlangen unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Mit der Beute entfernen sie sich fußläufig in Richtung Donarstraße. Beschrieben werden die Täter als ca. 30 Jahre alt, mit jeweils einem Vollbart. -422229- +++Drei Diebstähle von Kleinkrafträdern/Mofas+++ In der Tatzeit, Karfreitag, 10.04.2020, 20.00 Uhr, bis Samstag, 11.04.2020, 13.00 Uhr, werden insgesamt drei Motorroller entwendet. Tatorte sind Zille-, Oster- und Nelkenstraße. Aktuell gesucht wird allerdings nur noch ein Roller, denn das Fahrzeug aus der Zillestraße wird am frühen Samstagmorgen im Scheideweg aufgefunden, das Kleinkraftrad aus der Osterstraße führt am Ostersonntag, gegen 14.05 Uhr, ein 24jähriger Oldenburger in der Flötenstraße. Dieser steht ganz offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wird entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren werden eingeleitet, und der Roller wird sichergestellt. -420681, 418480,417277,417689- +++Tageswohnungseinbruch+++ Am Karfreitag, zwischen 19.40 Uhr und 20 Uhr, kommt es in der Donnerschweer Straße zu einem Tageswohnungseinbruch. Der bislang unbekannte Täter verschafft sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zur Wohnung des Geschädigten und entwendet Schmuck, Bargeld und ein Handy. -416649-

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

