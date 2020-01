Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht auf Kreuzung

Brilon (ots)

Nach einem Unfall auf der Kreuzung der Friedrichstraße mit der Kreuziger Mauer flüchtete am Mittwoch ein weißer Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise. Um 19.10 Uhr fuhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der Friedrichstraße. Von der Hubertusstraße kommend bog er nach rechts in die Straße "Kreuzige Mauer" ab. Gleichzeitig fuhr ein weißer Pkw aus Richtung Bahnhofstraße kommend in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der unverletzte 54-jährige Briloner hielt nach dem Zusammenstoß an. Der weiße Pkw flüchtete vom Unfallort in Richtung Taubenstraße. Weitere Angaben zu dem flüchtigen Auto liegen nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell