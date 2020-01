Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 83-Jährige nach Unfall ins Krankenhaus (Ols)

Olsberg (ots)

Eine 83-jährige Fußgängerin musste nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ins Krankenhaus gebracht werden. Die Olsbergerin wurde schwer verletzt. Am Dienstag gegen 16.30 Uhr beabsichtigte die Seniorin über den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr der Hüttenstraße zu gehen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 62-jährigen Olsbergers. Dieser fuhr auf der Hüttenstraße in Richtung Bahnhofstraße. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden. Der Rettungsdienst versorgte die Frau und brachte sie ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell