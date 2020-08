Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Trickdiebstahl - Versuchter Aufbruch von Kassenautomat - Sonstiges

Aalen: Unfug

Ausgehend von der Hochbrücke bis hin zur Zebertstraße wurden am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr umgeworfene Mülleimer sowie Straßenschilder festgestellt. Durch Zeugenaussagen konnten vier Jugendliche im Alter von 16 Jahren in der Zebertstraße angetroffen und kontrolliert werden. Diese mussten im Anschluss an ein belehrendes Gespräch alle Gegenstände wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückstellen.

Aalen: Unfallflucht

Am Sonntag wurde zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr ein geparkter Pkw Mercedes-Benz von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, der in der Marienstraße auf dem Parkplatz unter der Hochbrücke abgestellt war. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 2500 Euro.

Aalen: Auffahrunfall

Beim Verlassen des Kreisverkehrs Willy-Brandt-Straße ließ ein 31-jähriger Pkw-Lenker am Montagmittag gegen 12.15 Uhr an der dortigen Querungshilfe eine Fußgängerin mit ihrem Hund die Straße passieren. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen schlug ein Unbekannter an einem Pkw Peugeot auf der Beifahrerseite die Scheibe ein, der in der Tiefgarage am Rathausplatz abgestellt war. Er durchwühlte das Fahrzeug, entwendet aber nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung an Schaufensterfront - Polizei sucht Zeugen

Von einem Unbekannten wurde zwischen Freitagabend und Montagmorgen an der Schaufensterfront eines Fitness-Centers in der Bahnhofstraße vom Gehweg aus die äußere Scheibe der Doppelverglasung an dem 2,60 x 3 Meter großen Schaufensterelement beschädigt. 2000 Euro sind hier die Schadenshöhe. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Westhausen: Langholzzug schwenkt aus

Beim Linksabbiegen von der B 29 auf die B 290 schwenkte ein Langholzzug am Montagmittag gegen 12.30 Uhr mit seiner nach hinten überstehenden Ladung auf dem rechten Fahrstreifen aus und beschädigte dabei die linke Seite des Führerhauses eines gerade vorbeifahrenden Sattelzuges. Der 68-jährige Lenker des Langholzlaster fuhr ohne anzuhalten weiter und konnte nach einem Zeugenhinweis kurze Zeit später von der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Der Schaden an dem Führerhaus beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Trickdiebstahl

In einem Geschäft in der Ledergasse kam es am Montagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Trickdiebstahl durch zwei unbekannte männliche Personen. Während eine Person die Inhaberin in ein Verkaufsgespräch verwickelte, schaute sich die andere Person hochwertige Sonnenbrillen an und steckte anschließend drei Brillen in eine umgehängte Brusttasche. Als die beiden Personen das Geschäft zusammen verlassen wollten, wurde ein 33-jähriger Tatverdächtiger von einem Zeugen festgehalten, der den Diebstahl aus der Laden-Werkstatt beobachtet hatte. Die andere Person konnte flüchten. Der Wert der Sonnenbrillen beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Mögglingen: Auffahrunfall auf B 29

Auf der B 29 kam es am Montagmittag gegen 12.35 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 68-jähriger Skoda-Lenker war an der Abfahrt vor Mögglingen in Fahrtrichtung Stuttgart aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 64-jährigen Mercedes-Lenkers aufgefahren, der am Ende der Ausfahrt an der dortigen Stopp-Stelle angehalten hatte. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Aufbruch von Kassenautomat

Am Sonntagmorgen versuchte ein Unbekannter gegen 4 Uhr an einem Kassenautomaten im Remsparkdeck in der Bürgerstraße das massive Bügelschloss aufzuhebeln, was ihm jedoch misslang.

Schwäbisch Gmünd: Komposthaufen in Brand geraten

Von einem Unbekannten wurde am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr heiße Grillkohle auf einem Komposthaufen in der Straße Im Fuggerle entsorgt, die zu einem Schwelbrand führte. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit 5 Mann im Einsatz und löschte den Schwelbrand ab. Schaden entstand keiner.

Böbingen/Rems: Sachbeschädigung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten 3-4 männliche Personen, über einen Maschendrahtzaun von der Klotzbachstraße aus, auf ein Grundstück in der Schmiedeackerstraße. Hier sprangen sie unter lautem Geschrei in den Gartenpool und verließen anschließend wieder das Grundstück, nachdem sie von einem Nachbarn aufgrund des Lärms angesprochen wurden. An dem Maschendrahtzaun entstand geringer Sachschaden.

