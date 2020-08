Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rudersberg: Pkw-Fahrer überschlägt sich

Aalen (ots)

Auf der L1148 zwischen Miedelsbach und Michelau kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Opel-Fahrer kam aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, erfasste einen Leitpfosten und überschlug sich. Der Fahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Straße musste zwischenzeitlich zum Teil gesperrt werden und war nur einspurig befahrbar. An dem Opel entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro.

