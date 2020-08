POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus - Joggerin sexuell belästigt - Unfall

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Vandalismus - Joggerin sexuell belästigt - Unfall

Murrhardt: Vandalismus

Auf dem Gelände der Walerichschule sowie beim Feuersee wurden Gegenstände mutwillig zerstört und ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro verursacht. Auf dem Schul- Sportstättengelände haben die Vandalen in der Nacht zum Dienstag einige Lampenschirme, Fensterscheiben und eine Türsprechanlage zur Turnhalle zerstört. Zudem wurde im angrenzenden Stadtgarten mit einem Beil eine 5 Meter hohe Eberesche gefällt. Dabei wurden vermutlich mit dem Beil noch neuwertige Treppenstufen beschädigt. Bereits am Wochenende wurde zudem am Kriegerdenkmal am Feuersee ein Sichtschutzmodul von unbekannten Personen demoliert. Die Polizei Murrhardt hat zu den Vorfällen die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 07192/5313 um sachdienliche Hinweise auf die Vandalen.

Fellbach: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden hinterließ ein Autofahrer, der in Oeffingen einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Der Autofahrer befuhr die Schulstraße und streifte dort einen geparkten Opel Corsa. Die Polizei Fellbach bittet nun Zeugen des Unfalls, der sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ereignete, sich unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Urbach: Joggerin sexuell angegangen

Eine 44-jährige Joggerin war am Samstagmorgen gegen 6.35 Uhr im Bereich des Kirchwegs am Gansberg unterwegs, als sie einem fremden Mann begegnete. Sie lief an ihm vorbei, woraufhin er ihr hinterherrief und zu sexueller Handlung aufforderte. Danach ging der fremde Mann der wegrennenden Frau hinterher und hielt sie am Oberarm fest. Nach einem Gezerre gelang es der 44-Jährigen zu flüchten und sie rannte über die "6-Wege-Kreuzung" in Richtung Urbach, wo sie der Fremde wieder mit einem schwarzen Rennrad einholte. Der Mann entschuldigte sich nun bei der 44-Jährigen und flüchtete. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten sich nun mit der Kripo Waiblingen unter Tel. 07151/9500 in Verbindung zu setzen. Insbesondere könnte der Fahrer eines goldfarbenen VW Golf ein wichtiger Zeuge sein, der dort zur fraglichen Zeit in der Nähe des Weges nach Urbach gesehen wurde. Die Joggerin beschrieb die Personen wie folgt: Ca. 30 Jahre alt, ca. 1,60m groß, normale Statur, kurze stoppelige Haare, stoppeliger Bart, schwarze Augen, arabisches Aussehen. Er trug einen dunklen Parka, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Der Mann ist Raucher.

