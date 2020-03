Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruchsversuch in Bensberg

Bergisch Gladbach (ots)

Einbrecher scheiterten an der Wohnungstür.

Einbrecher nutzten gestern (05.03.) zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr die Abwesenheit eines 63-Jährigen. Als er am Abend wieder zu dem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Bungert kam, bemerkte er Einbruchsversuche an seiner Wohnungstür. Ob die Täter gestört wurden oder andere Gründe hatten ihre Tat abzubrechen und zu flüchten, ist zurzeit unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell