Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Nützen - Nach Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht schwarzen Kleinwagen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, dem 12. Mai 2020, ist es in Nützen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem schwarzen Kleinwagen mit Pinneberger Kennzeichen.

Gegen 6:30 Uhr alarmierte ein 41-jähriger VW-Fahrer die Polizei. Er gab an, dass ein schwarzer Kleinwagen die Kaltenkirchener Straße in Richtung B4 gefahren sei. In einer Linkskurve soll der Kleinwagen zunächst rechtsseitig der Fahrbahn mit mehreren Verkehrszeichen und einer Leitplanke kollidiert sein. Anschließend soll er stark nach links gelenkt und neben der Gegenfahrbahn mit einem Leitpfosten kollidiert sein. Der 41-Jährige habe mit seinem VW ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Kleinwagen habe seine Fahrt anschließend in Richtung B4 fortgesetzt. Eine Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Polizei Kaltenkirchen ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit den Kennzeichenfragmenten PI-LZ... oder PI-JZ... handeln. Zu den Ziffern liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Hinweise an die Polizei Kaltenkirchen unter der Telefonnummer 04191-30880.

