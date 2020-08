Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Vorfahrt missachtet

5000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall, der sich am Dienstag kurz vor 16 Uhr ereignete. Eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr von einem Parkplatz in der Gartenstraße in einen dortigen Kreisverkehr ein und stieß mit einer 19-jährigen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrerin zusammen. Diese stürzte, blieb aber unverletzt.

Spiegelberg: Auto überschlagen

Eine 20-jährige VW Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 19 Uhr die L 1066 von Spiegelberg in Richtung Sulzbach. Sie kam auf gerader Strecke aus unbekannten Gründen nach rechts in den Grünsteifen. Beim Gegensteuern geriet sie zunächst nach links bevor sie im weiteren Verlauf die Kontrolle verlor und nach rechts von der Straße abkam, wo sich ihr Wagen überschlug. Die Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf ca. 16.000 Euro.

Burgstetten: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer schrammte auf einem Parkplatz in der Straße Im Steigle einen dort geparkten Pkw. An dem Pkw Opel Mokka wurde hierbei die hintere linke Fahrzeugtür eingedellt und ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer bzw. zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

5000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer bei einem Unfall, der sich in der Eberhardstraße verursacht wurde. Der Autofahrer streifte dort einen geparkten Pkw Mercedes und flüchtete anschließend. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, ereignete, wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Alfdorf: Motorradfahrer stürzte ohne Fremdeinwirkung

Ein 72-jähriger Motorradfahrer stürzte am Dienstagnachmittag auf der K 1889. Er war von Alfdorf-Brend in Richtung K 1888 unterwegs, als er infolge eines Bremsfehlers stürzte. Der Biker wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Kernen im Remstal: Beim Gassi gehen von Traktor erfasst

Zwischen Rommelshausen und Fellbach ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Traktorfahrer bog von einem Feldweg kommend nach links auf die Fellbacher Straße in Richtung Fellbach ein. Hierbei erfasste er eine Fußgängerin, die mit einem Hund beim Gassi gehen war und dort vermutlich die Fahrbahn querte. Die Fußgängerin wurde hierbei schwer verletzt und musste an der Unfallstelle notärztlich Erstversorgt werden. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der näheren Unfallumstände wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter Tel. 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

Korb: Auto durch Böller beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter legte am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr einen Silvesterböller unter einen in der Heppacher Straße geparkten VW und beschädigte diesen hierdurch. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Dienstagabend auf der Neustadter Straße zwischen Waiblingen und Neustadt. Ein Smart-Fahrer war gegen 18:10 Uhr in Richtung Neustadt unterwegs und wollte eine Fahrzeugkolonne, die sich aufgrund eines vorausfahrenden Traktors gebildet hatte, überholen. Als er aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs wieder einscheren musste, verursachte er beinahe einen Verkehrsunfall und gefährdete einen anderen Autofahrer. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

